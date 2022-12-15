Бюджет 2023: изменения по предоставлению жилья детям-сиротам учли в главном финансовом документе

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская областная Дума приняла два законопроекта, которые меняют порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям.

Первый законопроект устанавливает норму предоставления жилых помещений - 33 м² общей площади на одного человека с возможностью увеличения или уменьшения этого показателя на 5 м², если это обусловлено конструктивными или техническими параметрами выбранного жилого дома.

Второй законопроект утверждает ещё один механизм обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно ему появляется возможность приобретения не только готового жилья, но и квартир в строящихся домах, в том числе для тех детей-сирот, у которых право на получения жилья ещё не наступило. В новом законопроекте указано ограничение - приобретать квартиру в строящемся доме для указанной категории детей можно только в том случае, если строительство будет завершено не позднее чем через два года. Поскольку право на получение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникает с 18 лет, уже в 16 лет можно будет направить средства на приобретение квартиры в строящемся доме.

«Предложенные уточнения к законопроектам расширяют возможности для приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Выбор, который предоставят таким ребятам, не будет ограничен конструктивными особенностями многоквартирного дома. Это в числе прочих мер поможет решить вопрос с очередью, пусть и небольшой, на приобретение квартир для детей-сирот», - сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, эти изменения учтены и в законе о бюджете на 2023 года, который парламентарии большинством голосов также уже приняли.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/galereya/26733/