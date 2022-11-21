Бюджет 2023: Минтранс планирует получить 2,7 млрд рублей на перевозки, новые автобусы, льготные проездные, «завозы» в удалёнку и доставку пациентов в областные медучреждения

В проекте бюджета 2023 года на транспортное обслуживание населения предусмотрено 2,7 млрд рублей. Областной бюджет обеспечит потребность граждан в транспортном обслуживании на территории Мурманской области и перевозку льготных и не защищенных слоев населения.

Одна из ключевых статей расходов - это обеспечение населения общественным транспортом. Планируется заключить госконтракты на перевозку по 112 маршрутам регулярных перевозок. Это на 100% закроет потребность граждан в транспортном обслуживании по муниципальному и межмуниципальному сообщению региона. Принятые правительством Мурманской области социальные обязательства по обеспечению права проезда льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету будет исполнено в полном объёме. Это касается, например, многодетных семей и обучающихся очной формы, которые получают 50% скидку на оплату проезда.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2023 году будет продолжена программа по обновлению парка подвижного состава автомобильного транспорта и планируется обновить не менее 30 единиц техники. На эти цели в бюджете предусмотрено 300 млн рублей.

Сохранят и сезонную железнодорожную «Лыжную стрелу» с предоставлением льготы отдельным категориям граждан.

В 2023 году будет продолжена программа доставки пациентов из отдаленных районов к местам лечения и обратно «медицинскими» шаттлами. На эти цели в бюджете 2023 года предусмотрено 3,4 млн рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/