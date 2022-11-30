Бюджет 2023: продолжится обновление образовательных пространств в садах и школах региона

Обсуждение бюджета в первом чтении состоялось вчера на очередном заседании Мурманской областной Думы. В будущем году планируется продолжить обновление и преобразование образовательных пространств в рамках проекта «Арктическая школа». На эти цели в проект финансового документа заложили 100 млн рублей. За два года в учебных заведениях региона обновили 156 пространств: 121 в школах и 35 в детских садах.

Продолжится программа по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях. На это тоже предусмотрено 100 млн рублей. В 2022 поменяли более 4100 окон, продолжив проект в 2023 году, будет заменено еще не менее 1400 окон.

В новом году предстоит завершить ремонт в средней школе №12 Североморска и провести капитальные ремонты в трех школах Североморска и Кандалакши.

Важно, что проектом областного бюджета предусмотрено 500 млн рублей на организацию отдыха и оздоровление юных северян. Запланировано приобрести 6,3 тысячи путёвок за пределами Мурманской области и 11,5 тысяч на территории региона.

Общий проект бюджет на образование составляет 25,2 млрд рублей (с ростом на 614,8 млн рублей к 2022 году), из них на обеспечение образовательной деятельности в муниципалитетах – 15,6 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект бюджета на 2023 год и плановый периоды 2024 и 2025 годы принят в первом чтении большинством депутатов Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26588/