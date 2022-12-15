Бюджет 2023: сохранены все социальные гарантии, дополнены меры поддержки семьям с детьми

Бюджет Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятый большинством депутатов Мурманской областной Думы, предусматривает сохранение всех действующих в регионе мер социальной поддержки, а также обеспечение финансирования выплат для разной категории северян. Суммарно на эти цели в бюджете запланировано более 15 млрд рублей.

Так, в рамках заседания Мурманской областной Думой приняты два региональных закона, основная цель которых – создание единой и целостной системы государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребенком семнадцати лет.

В соответствии с федеральным законом от 21 ноября с 1 января 2023 года в Российской Федерации вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Нормами вновь принятых законов мера поддержки устанавливается и на территории Мурманской области. Полномочия по назначению и выплате пособия регионом переданы Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Исходя из уровня дохода семьи ежемесячное пособие будет предоставляться беременным женщинам, если срок составляет шесть и более недель, и она встала на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) в размере 50, 75 или 100 % региональной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Пособие также положено одному из родителей, усыновителей или опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до семнадцати лет в размере 50, 75 или 100 % региональной величины прожиточного минимума для детей. При этом право на предоставление малоимущим семьям ежемесячного пособия на ребёнка сохраняется до момента «перехода» на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в бюджете Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены новые меры поддержки, которые появились в регионе в этом году. В частности, северянки любого возраста продолжат получать «зарплату мамы» при рождении первого ребёнка. Мера не зависит от уровня дохода. Родители, в семье которых одновременно родилось трое и более детей, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а семьи, удостоенные ордена и медали ордена «Родительская слава», помимо 5000 рублей на каждого ребёнка получат единовременную материальную поддержку в размере 5 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru