Бюджет 2023: средства на улучшение качества воды и организацию индивидуальных теплопунктов в проекте основного закона заложены

Общий объём финансирования в части Минэнерго и ЖКХ Мурманской области на будущий год составит 6,8 млрд рублей.

В рамках государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» помимо традиционных направлений расходов на обеспечение устойчивой деятельности ресурсоснабжающих организаций, бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения муниципальных образований и надежного прохождения осенне-зимнего сезона предусмотрены средства на реализацию новых проектов: развитие сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива, реконструкцию водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на оз. Большое Грязненское в ЗАТО Североморск, строительство котельной ГОУСП Тулома, капитальный ремонт линейных объектов Мурманска.

В 2023 продолжится реализация мероприятий по переводу на закрытую систему теплоснабжения Ленинского административного округа и микрорайона Росляково Мурманска.

«Значительные бюджетные ассигнования позволят продолжить поступательную работу по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры», – подчеркнул и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский.

Комитет Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ поддержал принятие законопроекта в первом чтении, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.

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