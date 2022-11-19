Бюджет 2023: в здравоохранении продолжат переоснащение медучреждений, привлечение кадров и выполнят все социальные обязательства

В проекте бюджета 2023 года на здравоохранение предусмотрено 17,5 млрд рублей. В первую очередь средства направят на полное выполнение социальных обязательств: оказание населению медпомощи, не включенной в программу ОМС, льготные лекарства для отдельных категорий граждан, оплату труда работников медицинских организаций части повышенных «северных надбавок», мероприятия по привлечению кадров.

Мероприятия по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона усилены новыми мерами социальной поддержки. Например, студенты колледжей получат дополнительные стипендии по 3000 рублей при заключении договора о трудоустройстве с медицинской организацией, а тем, кто прибывает на медицинскую практику в регион оплатят дорогу и компенсируют аренду жилья на этот период. Компенсационную выплату врачам, которые приходят на квотированные рабочие места в городах Заполярный, Кандалакша, Ковдор, Оленегорск увеличивают с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в 2023 году продолжатся мероприятия по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели в бюджете уже предусмотрены средства в сумме порядка 2,6 млрд рублей: планируется приобрести 126 единиц медицинского оборудования и мебель после проведенных ремонтов, 7 модульных ФАПов в с. Кузомень, н.п. Корзуново, н.п. Лиинахамари, п.Спутник, н.п. Белое Море, н.п. Титан, н.п. Коашва и модульную амбулаторию в п.г.т. Печенга, провести капитальные и текущие ремонты на 19 объектах, продолжить работы по реконструкции Мурманского онкологического диспансера, завершить работы по строительству амбулатории в п.г.т. Зеленоборский.

Фото: https://gov-murman.ru