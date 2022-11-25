Бюджет 2023: важный вектор – улучшение жилищных условий северян

Министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич защитила на профильном комитете Мурманской областной Думы государственную программу «Комфортное жильё и городская среда».

«Важный вектор бюджета 2023 года – улучшение жилищных условий граждан. Более 4 миллиардов рублей планируется направить на строительство жилья, в частности речь идет о 9 жилых домах в Мурманске, Зеленоборском и Умбе для переселения граждан из 27,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья и трёх домах для отдельных категорий граждан», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, почти 1 миллиард рублей будет направлен муниципальным образованиям для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, что позволит улучшить условия граждан, проживающим 15,9 тысячи кв. метров аварийного жилья.

В 2023 году региональный Минстрой продолжит реализацию уникальной и востребованной в Мурманской области программы «Свой дом в Арктике». В бюджете предусмотрено 200 млн рублей на строительство, приобретение дома или домокомплекта. Кроме того, особое внимание в следующем году будет уделено реконструкции инженерных коммуникаций, в частности развитию сетей водоснабжения на западному берегу Кольского залива.

«Утверждение бюджета на 2023 года и реализация запланированных мероприятий позволят улучшить качество жизни северян», – подчеркнула Ирина Вабищевич.

Фото: https://gov-murman.ru