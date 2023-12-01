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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.23 11:30

Бюджет 2024: для муниципалитетов организуют инструментальную диагностику дорог

На очередном заседании Мурманской областной Думы состоялось обсуждение бюджета на 2024 год. В проекте бюджета сохранены приоритетные статьи для региона. В будущем году выделение муниципальным образованиям средств поддержки из областного бюджета на дорожную деятельность будет продолжено, а также появится возможность провести инструментальную диагностику местных дорог в муниципальных образованиях Мурманской области. 

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и регионального плана «На Севере – жить» продолжатся реконструкции, капитальные ремонты и ремонты дорог и искусственных сооружений на них. Приоритетными проектами остаются капитальный ремонт и реконструкция автоподъезда к с. Териберка (км 10 – км 20, км 20 - км 35), завершение работ по которым запланировано в 2024 году, а также реконструкция автодороги Апатиты-Кировск (км 2+688 – км 14+314) с сроком реализации до 2025 года. Предусмотрен перевод автомобильной дороги в первую категорию и устройство освещения на всем ее протяжении. Общая протяженность объекта составляет 11626 км. 

На организацию морского сообщения в областном бюджете предусмотрено более 315 млн рублей. В 2024 году на межмуниципальном маршруте до ЗАТО г. Островной планируется перевезти не менее 5600 человек и не менее 3 тысяч тонн грузов, в том числе продовольствия.

На социально значимых муниципальных маршрутах регулярных пассажирских авиаперевозок «Умба – Варзуга – Кузомень – Чаваньга – Тетрино – Стрельна – Чапома – Пялица – Умба» и «Ловозеро –Краснощелье – Ловозеро», «Ловозеро – Каневка – Сосновка – Ловозеро» планируется перевезти воздушным транспортом не менее 4100 пассажиров и не менее 231 тонн товаров.

В рамках организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области в настоящее время уже заключено 98 государственных контрактов с исполнением в 2024 году на перевозку по 119 маршрутам регулярных перевозок. Также будут обеспечены перевозки граждан железнодорожным транспортом с предоставлением права льготного проезда отдельных категорий граждан, в том числе сохранена «Лыжная стрела». Продолжится программа доставки пациентов из отдаленных районов к местам лечения и обратно по 10 медицинским шаттлам. Сохранится исполнение принятых правительством Мурманской области социальных обязательств по обеспечению права проезда льготных категорий граждан автомобильным транспортом по единому социальному проездному билету, в том числе с 50% скидкой для обучающихся многодетных семей и обучающихся очной формы обучения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, особое внимание уделено безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортного травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Мурманской области. В 2024 году будет продолжена реализация мероприятий государственной программы Мурманской области «Транспортная система» на 2023-2025 годы: обеспечение эксплуатации и технического обслуживания работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Мероприятия в рамках «Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в 2024 году» также будут продолжены.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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