Бюджет 2024: финансирование сферы образования планируется увеличить на 4,7 млрд рублей

На заседании Мурманской областной Думы депутатам вчера был представлен проект регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в котором предусмотрено существенное увеличение расходов на сферу образования Кольского Заполярья. Так, в будущем году на реализацию федеральных программ и мероприятий регионального стратегического плана «На Севере – жить» планируется направить 31,5 млрд рублей, что на 4,7 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

Почти 300 млн рублей планируют направить на региональный проект «Арктическая школа», инициированный губернатором Андреем Чибисом, в будущем году образовательные школы и детские сады смогут получить по итогам конкурсного отбора 80 грантов на преобразование пространств. Вторая востребованная региональная программа «Тёплое окно» в рамках стратегического плана «На Севере – жить» при утверждении получит финансирование в 193 млн рублей, что позволит заменить более 4 тысяч окон – на 100% во всех школах региона. На капитальный ремонт девяти школ в Мончегорске, Кольском районе, Кировске, ЗАТО Видяево и ЗАТО Александровск (восемь – в рамках федеральной программы по капитальному ремонту школ, поддержанной президентом Владимиром Путиным, одна – за счет областного бюджета) направят 926 млн рублей.

В проекте бюджета предусмотрено продолжение развития системы среднего профессионального образования. Свыше 600 млн рублей будут вложены в развитие пяти колледжей региона как в рамках федерального проекта «Профессионалитет», так и в виде софинансирования от предприятий – социальных партнеров. 150 млн рублей из этой суммы будут инвестированы в Мурманский морской рыбопромышленный колледж (филиал Мурманского арктического университета) в 2024 году для создания кластера «Арктический рыбопромышленный».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в бюджете также запланированы расходы на поддержку и привлечение в регион педагогов. Комплекс, реализуемый в рамках стратегического плана «На Севере – жить», уже доказал свою эффективность: новыми мерами поддержки охвачены 8,5 тысячи педагогических работников.

Приоритетным направлением остаётся реализация национальных проектов. В 2024 году на открытие еще 16 «Точек роста» в школах, центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Александровске в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным, будет направлено свыше 77 млн рублей. Помимо этого, продолжится создание новых мест для детей в системе дополнительного образования, на эти цели запланировано 8,3 млн рублей. По проекту внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году новым оборудованием на 59,1 млн рублей будут оснащены 100% школ региона, в колледжах этот показатель достигнут в 2023 году.