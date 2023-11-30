Бюджет 2024: на молодёжные проекты предлагают направить в два раза больше средств

В 2024 году правительством Мурманской области продолжится реализация мер поддержки молодых людей региона. 5,2 млн рублей планируют направить на именные стипендии губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи за успехи, достигнутые в предыдущем учебном году в учебной и научной деятельности, области искусств, спортивной и общественно полезной деятельности, а также за активное участие в военно-патриотической деятельности.

Для граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, достигших значительных результатов в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности, также будут предусмотрены специальные стипендии губернатора Мурманской области для активной молодёжи, на которые из областного бюджета будут выделены финансовые средства в размере 18 млн рублей. Напомним, что выплаты специальной стипендии осуществляются ежемесячно в течение всего года в размере 15 тысяч рублей.

Около 4,1 млн рублей заложили в проект бюджета на осуществление основной меры поддержки, позволяющей молодым людям Мурманской области, как в форме физического, так и юридического лица, воплотить в жизнь свои инициативы – грантового конкурса на реализацию молодежных социально значимых проектов и программ.

Предусмотрены средства и на развитие экосистемы «СОПКИ» по плану «На Севере – жить». В 2024 году откроются 11 новых молодёжных пространств в Мурманске, Кандалакше, Апатитах, Мончегорске, Ковдоре, Печенге, Полярных Зорях, Алакуртти, в том числе запланировано строительства нового здания на территории населенного пункта 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья.

В рамках поддержки Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» на обеспечение деятельности местных отделений правительством Мурманской области направится 17 млн рублей в виде субсидий для муниципальных образований региона.

Как и в 2023 году, 10 млн рублей планируют выделить на открытие новых и оснащение имеющихся комнат и домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» современным оборудованием, снаряжением, формой и другой продукцией, отвечающей целям юнармейского движения.

«Молодёжь – наше будущее, мы должны обеспечить им все возможности для развития и самовыражения. Хотелось бы отметить, что в предстоящем году бюджет регионального комитета молодёжной по сравнению с текущим годом увеличат почти в два раза. Теперь наша задача, приложить все усилия, чтобы указанные денежные средства стали надежным фундаментом для реализации потенциала молодых людей Мурманской области», – сказал председатель Комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru