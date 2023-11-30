Бюджет 2024: на выдачу сертификатов по программе «Свой дом в Арктике» заложено 500 млн рублей

В среду на очередном заседании Мурманской областной Думы в первом чтении рассмотрели проект бюджета Мурманской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Значительная часть средств в рамках государственной программы «Комфортное жилье и городская среда» будет направлена на реализацию программы «Свой дом в Арктике», капитальный ремонт многоквартирных домов и жилищное строительство.

Основной задача регионального Минстроя – это улучшение жилищных условий жителей Мурманской области. Так, наиболее популярной мерой поддержки стала программа «Свой дом в Арктике», которая стартовала в июле 2022 по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В первом квартале 2024 года она возобновит свою работу.

«На реализацию этой программы в будущем году предусмотрено полмиллиарда рублей. Без преувеличения можно сказать, что мера поддержки стала в регионе популярнейшей. За время ее действия уже выдано 667 сертификатов и построено 275 домов. Также ярко выражена социальная ориентированность программы – наибольшее количество сертификатов получили многодетные семьи, участники СВО и члены их семей», – отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в 2024 году, в том числе в рамках плана «На Севере – жить», 1,8 млрд рублей также запланировано на реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области.

Немаловажная часть работы министерства строительства Мурманской области – это жилищное строительство. Сумму в размере порядка 2 млрд рублей планируют направить на строительство новых и продолжение работ на уже начатых стройплощадках.

Фото: https://gov-murman.ru