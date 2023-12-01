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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.23 10:15

Бюджет 2024: на здравоохранение Мурманской области планируют направить 20,9 млрд рублей

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и мероприятий стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области продолжается комплексное повышение качества оказания медицинской помощи населению. Основные параметры бюджета на будущей год в сфере здравоохранения утвердили в конце ноября в первом чтении на заседании Мурманской областной Думы.

«Бюджет сферы здравоохранения ежегодно формируется исходя из полного исполнения всех социальных обязательств. В 2024 году на данные цели предусмотрены средства областного бюджета в размере 20,9 млрд рублей. Это больше на 1,6 млрд рублей, чем в текущем году. Эти средства позволят обеспечить оказание населению более качественной медицинской помощи в современных комфортных условиях. Продолжим укреплять материально-техническую базу объектов здравоохранения, обновлять медицинское оборудование и мебель, приобретём автомобили для транспортировки медицинских работников и пациентов, проведём ремонты объектов здравоохранения, продолжим создавать условия доступности для маломобильных групп населения», – прокомментировал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В будущем году на строительство и ремонты медицинских учреждений будет направлено 2,6 млрд рублей. Из них около 470 млн рублей планируется выделить на капитальные ремонты взрослой поликлиники и стационара в Кировске, детской и взрослой поликлиник в Апатитах. Порядка 280 млн рублей будет направлено на строительство двух инфекционных корпусов в Мончегорске и Ковдоре, поставку модульной амбулатории в сельский населённый пункт Нивский Кандалакши.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на оснащение организаций будет направлено более 750 млн рублей, что позволит приобрести более 470 единиц оборудования и медицинской мебели и оснастить 17 учреждений.

На оказание высокотехнологичной помощи жителям региона из бюджета выделено около 700 млн рублей.

Кроме того, на приобретение лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан планируется выделить 2,2 млрд рублей средств областного бюджета, на мероприятия по привлечению квалифицированных кадров в здравоохранение региона будет направлено 720 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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