Бюджет 2024: работа по повышению качества водоснабжения потребителей будет продолжена

Мурманская областная Дума заслушала основные расходы бюджета на 2024 год, значительную часть которого (7,3 млрд рублей) составляет обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и сферы жилищно-коммунального хозяйства региона.

При формировании перечня мероприятий на будущий год особое внимание уделено качеству воды.

Так, в 2024 году в Кольском районе система канализации Шонгуя будет подключена к системе водоотведения Кильдинстроя с дальнейшим подключением к очистным сооружениям в Молочном. Также будет модернизирована система водоснабжения Североморска и водоотведения в Кандалакше.

Проекты включены в региональный план «На Севере – жить», инициированный губернатором Андреем Чибисом. Следует подчеркнуть, что указанные проекты буду реализованы с частичным софинансированием из федерального бюджета.

Продолжаются работы по проекту реконструкции водонасосной станции с установкой нового очистного оборудования на озере Большое Грязненское близ Североморска, который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По итогам жители мурманского жилого района Росляково, а также поселков Сафоново и Сафоново-1 будут обеспечены качественной водой.

Средства заложены на дальнейшую реализацию мероприятий по переводу Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения, которые в том числе включают модернизацию котельной «Северная».

Как сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, стабильной суммой в бюджете значатся расходы на обеспечение устойчивой деятельности ресурсоснабжающих организаций, бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения муниципальных образований, надежного прохождения осенне-зимнего сезона, закупку топлива.

«Обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса и сферы жилищно-коммунального хозяйства региона – основная задача Минэнерго и ЖКХ. Мы прилагаем максимум усилий для включения областных объектов в различные федеральные программы, организуем исполнение основного регионального плана развития «На Севере – жить». Бюджет 2024 даёт уверенность, что все задачи, которые перед нами поставлены, будут выполнены», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев.

Фото: https://gov-murman.ru