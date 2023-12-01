Бюджет 2024: субсидии муниципалитетам региона на благоустройство учли в проекте главного финансового документа региона

В проекте бюджета на 2024 год предусмотрены средства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды Мурманской области. Они будут реализованы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и плана «На Севере – жить».

Это несколько видов субсидий. На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий предусмотрено 167,9 млн рублей. Ещё 434,0 млн рублей пойдут на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – территориях-победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды затраты составят 205 млн рублей, это в том числе средства федерального бюджета – 144,8 млн рублей, областного – 60,2 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, по итогам конкурса в 2023 году от Мурманской области победителями стали два проекта – «Благоустройство фрагмента улицы от площади Ленина до здания «Ковдорского ГОКа» в Ковдоре» и «Северное сияние 3.0. Благоустройство бульвара по ул. Энергетиков в городе Полярные Зори».

Кроме того, 2024 году планируется продолжить выполнение мероприятий по поддерживающему ремонту дворовых проездов, на эти цели запланированы расходы в размере 300 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru