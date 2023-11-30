Бюджет 2024: в Год семьи планируется направить 4,2 млрд на поддержку северян с детьми

В проекте бюджета, который начали вчера рассматривать депутаты Мурманской областной Думы, предусмотрено существенное финансирование федеральных и региональных программ, направленных на социальную поддержку жителей Мурманской области. Это позволит в полном объёме обеспечить финансирование принятых обязательств в отношении северян всех категорий.

Так, на реализацию национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и регионального стратегического плана «На Севере – жить» планируется направить более 23 млрд рублей, что на 1,68 млрд больше, чем в текущем году.

«Как вы знаете, 2024 год объявлен Президентом страны Годом семьи. В проекте областного бюджета только по линии министерства труда и социального развития предусмотрено 4,2 млрд рублей. Это позволит улучшить жизненные условия для более 70 тысяч семей с детьми», – отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Глава профильного ведомства привел в качестве примера востребованную программу «Зарплаты мамы», которая реализуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Напомним, с прошлого года в программу внесены серьезные изменения: теперь она не имеет ограничений по возрасту, а размер выплаты для всех жительниц региона вне зависимости от уровня дохода при рождении первого ребенка привязан к величине прожиточного минимума. Соответственно, с увеличением величины прожиточного минимума меняется в большую сторону и размер выплаты. По последним данным, «Зарплату мамы» получает более 4,5 тысячи жительниц Мурманской области.

Также в рамках плана «На Севере – жить» продолжится реализация проекта «Работа рядом», который очень востребован среди молодых северян и важен для муниципальных образований. Запланированное в проекте бюджета финансирование в размере 300 млн рублей позволит стать участниками проекта около 8 тысячам жителей Мурманской области, в том числе заполярным школьникам и студентам.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, ещё одним важным направлением социальной поддержки является забота о старшем поколении северян. На реализацию федеральных и региональных программ планируется направить 6,7 млрд рублей, что позволит охватить в 2024 году более 200 тысяч пенсионеров. Ещё 4,8 млрд рублей предусмотрено для поддержки 156 тысяч жителей области при оплате ЖКУ.

Фото: https://gov-murman.ru