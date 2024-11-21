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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.24 11:00

Бюджет 2025: более 2 млрд предусмотрено в областном бюджете на организацию транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской областной Думе на заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации состоялось обсуждение отраслевого бюджета на 2025 год в рамках подготовки к обсуждению проекта регионального закона о бюджете. Участники заседания отметили, что в проекте бюджета сохранены все приоритетные статьи расходов.

Так, на организацию транспортного обслуживания населения региона в областном бюджете на 2025 год предусмотрено более 2 млрд рублей. В настоящее время заключено 99 государственных контрактов с исполнением в 2025 году на перевозку по 125 маршрутам регулярных перевозок. При этом сохраняется исполнение принятых правительством Мурманской области социальных обязательств по обеспечению права проезда льготных категорий граждан автомобильным транспортом по единому социальному проездному билету и обучающихся очной формы обучения. Предполагается, что затраты бюджета в 2025 году на эти цели составят 289,2 млн и 110,4 млн рублей. Также на перевозки граждан пригородным железнодорожным транспортом с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан в проекте областного бюджета предусмотрено 20,4 млн рублей.

Транспортная доступность и завоз грузов в труднодоступные населенные пункты Мурманской области планируется и в будущем году обеспечивать авиационным и морским транспортом. На организацию морского сообщения до ЗАТО Островной (с заходом на рейды в села Терского района в летний период навигации) заложено 288,3 млн рублей. На авиационное сообщение и завоз грузов в Терский и Ловозерский районы –122,7 млн рублей.

В ЗАТО Островной планируется перевезти не менее 5600 человек и не менее 3 тысяч тонн грузов, в том числе продовольствия, а в Терский и Ловозерский районы – не менее 4100 пассажиров, не менее 231 тонн товаров.

В 2025 году запланировано продолжить программу доставки пациентов из отдаленных районов к местам лечения и обратно по 15 медицинским шаттлам. На эти цели в бюджете на 2025 год предусмотрено 16,4 млн рублей.

В будущем году планируется выделить муниципальным образованиям средства поддержки из областного бюджета на дорожную деятельность и инструментальную диагностику местных дорог.

В рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального плана «На Севере - жить» продолжатся реконструкции, капитальные ремонты и ремонты дорог и искусственных сооружений на них. Запланировано устройство недостающего освещение участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью не менее 2,5 км.

Пристальное внимание уделено снижению количества дорожно-транспортных происшествий и сокращению смертности населения в результате ДТП на территории Мурманской области. В 2025 году будет продолжена реализация мероприятий государственной программы Мурманской области «Транспортная система» на 2022-2025 годы: обеспечение эксплуатации и технического обслуживания работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, мероприятия в рамках «Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области» должны быть продолжены. В 2025 году на реализацию этих мероприятий в областном бюджете предусмотрено 197,4 млн рублей.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31225/

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