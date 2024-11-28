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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 11:30

Бюджет 2025: депутаты Мурманской областной Думы поддержали направления работы с детьми и молодёжью региона

В 2025 году правительство Мурманской области продолжит реализацию мер поддержки молодых людей. Так, на поддержку граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, достигших значительных результатов в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности, а также активной молодёжи будет направлено 23,2 млн рублей.

Эти средства планируется потратить на выплаты стипендий губернатора Мурманской области, из них 18 млн – на выплату ежемесячной выплаты специальных стипендий 100 представителям молодёжи, 5,2 млн – на единоразовые выплаты именных стипендий одарённым детям и учащейся молодёжи.

9,5 млн рублей заложены в бюджет на обеспечение субсидии и грантов по итогам проведения конкурса молодёжных проектов.

23 млн рублей предусмотрено на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие КВН-движения в Мурманской области: проведение игр молодёжной и официальной Мурманских лиг КВН; проведение обучающих мероприятий для молодёжи; участие команд КВН Мурманской области в фестивале КИВИН-2025 в г. Сочи; участие команд КВН Мурманской области в телевизионных и иных играх Высшей и Первой Лиги КВН.

На проведение церемоний захоронений по итогам поискового сезона (Мурманское и Кандалакшское направление) и на выплату субсидии на осуществление поисковой деятельности в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества и поисковой деятельности заложено 5,4 млн рублей.

Для обеспечения деятельности «Регионального центра патриотического воспитания и допризывной молодёжи» и ГАУМО «Молодая Арктика» в бюджет заложено 42,8 млн рублей.

В рамках поддержки регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Мурманской области и местного отделения в городе-герое Мурманске планируется создать функциональное пространство. На эти цели заложено 5 млн рублей.

Также планируется отремонтировать и оснастить всем необходимым помещение для ГАУ МО «Молодая Арктика», для этого региональное правительство готово выделить 65 млн рублей.

«Бюджет регионального комитета молодёжной политики следующего года сформирован в соответствии со стратегией развития Мурманской области на ближайшую пятилетку «На Севере – жить», а также работу с детьми и молодёжью. Основной принцип формирования финансовой базы нашей работы – создание возможностей для самореализации молодых людей, поддержка их гражданской активности и их профессиональный рост здесь, в Мурманской области», – сказала председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31319/

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