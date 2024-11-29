Бюджет 2025: депутаты поддержали направление почти 13,5 миллиарда рублей на госпрограмму «Комфортное жильё и городская среда»

Депутаты Мурманской областной Думы приняли бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении. В главном финансовом документе области в 2025 году почти 13,5 миллиарда рублей направлено на государственную программу «Комфортное жильё и городская среда», в том числе и на строительство многоквартирных домов, а также социальных объектов в рамках реновации ЗАТО.

«Несмотря на непростые условия, мы продолжаем поддерживать возрождающее жилищное строительство в Мурманской области. В 2025 году на эти цели предусмотрено порядка 1,8 миллиарда рублей, за счёт которых будет возведено шесть многоквартирных домов для северян, в том числе для расселения из аварийного жилья и для отдельных категорий граждан. Поддержка депутатов лишний раз говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и работаем на благо жителей региона», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, за счёт средств регионального бюджета планируется проектирование и строительство целого ряда социальных объектов на общую сумму 1,4 млрд рублей. Это будет сделано в рамках реновации ЗАТО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/