Бюджет 2025: на физическую культуру и спорт будет направлено 2,8 млрд рублей

В 2025 году правительство Мурманской области продолжит реализацию программ в сфере физической культуры и спорта. На данные цели планируется выделить 2,8 млрд рублей.

Так, на строительство новых спортивных объектов в 2025 году планируется выделить 938,1 млн рублей. В целях реализации мастер-планов опорных населённых пунктов будет продолжена работа по строительству двух новых ФОКов в Мурманске на улице Старостина и на Кольском проспекте – на эти цели в областном бюджете планируется предусмотреть 872,1 млн рублей. Будет реализовано строительство спортклубов быстрого доступа «Моя станция» в Мурманске и Апатитах. В Мурманске в рамках федерального проекта «Бизнес спринт» («Я выбираю спорт») появятся сразу две «умные» площадки на общую сумму 124,2 млн рублей, из них 22,8 млн рублей – средства областного бюджета. А также проектом бюджета планируется предусмотреть финансирование на разработку проектной документации по реконструкции Центрального плавательного бассейна в Мурманске.

Проектом бюджета предусмотрено финансирование профессиональных команд региона по футболу, хоккею и хоккею с мячом для участия в главных стартах сезона на общую сумму 120 млн рублей.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» представляются бесплатные сеансы плавания для отдельных групп населения. Так, в рамках проекта, министерством организована программа «Час здоровья» – бесплатные сеансы оздоровительного плавания для граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, участников СВО, членов их семей и других социально незащищённых групп населения в муниципальных бассейнах региона. В бюджете Мурманской области в 2025 году на реализацию данной программы выделено 8 млн рублей, в общей сложности ей воспользуется 7000 человек.

Ещё одна программа, реализуемая в муниципальных бассейнах – это программа по обучению навыкам плавания «Умею плавать», которая представляет собой бесплатные занятия для детей от 6 до 14 лет. В 2025 году навыкам плавания будет обучено 1478 детей с финансированием из областного бюджета в размере 8 млн рублей.

40 млн рублей планируется выделить на развитие школьных и студенческих спортивных клубов. Из них 26 млн рублей в форме 21 гранта будут выделены школьным спортивным клубам – победителям физкультурного мероприятия «Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов 2024/2025 учебного года» и ещё 14 млн рублей планируется выделить на развитие студенческих объединений.

В 2025 году продолжатся выплаты единовременного денежного вознаграждения спортсменам, показавшим высокие результаты на официальных международных и всероссийских соревнованиях, и их тренерам в зависимости от статуса соревнований и занятого места. В 2025 году на выплату единовременного денежного вознаграждения в областном бюджете планируется предусмотреть 52 млн рублей.

За счёт средств областного и федерального бюджета в 2025 году будет оказана государственная поддержка спортивным школам олимпийского резерва, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 5,3 млн рублей.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в новому году будет продолжена реализация комплексной программы повышения эффективности областных бюджетных расходов. Комплексные мероприятия помогут сократить неоправданные бюджетные издержки, усилить контроль за расходованием бюджетных средств и создать условия для безусловного исполнения социальных обязательств региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31319/