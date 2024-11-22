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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.24 12:30

Бюджет 2025: на модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в рамах реновации ЗАТО заложено 2 миллиарда рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской облдуме прошло заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. Депутаты обсудили проект областного бюджета на 2025 год в рамках профильных направлений деятельности комитета-строительства, благоустройства, энергетики и ЖКХ.

Немалая часть вопросов касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в бюджете на будущий год расходы на обеспечение подготовки региона к осенне-зимнему периоду составят чуть больше 90 млн рублей. Сходные суммы предусматриваются на закупку топлива для удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза топлива.

Как отметила и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова, в разрезе программы «Комфортное жильё и городская среда» в 2025 году около 2 млрд рублей заложено на реновацию ЗАТО.

В перечень мероприятий входит ремонт системы наружного освещения в ЗАТО г. Североморск, замена опор уличного освещения в Гаджиево, Полярном, населенном пункте Оленья-Губа, капитальный ремонт тепловых сетей, системы водоснабжения и водоотведения в Снежногорске, капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Полярном.

Кроме того, запланировано повышение категории надежности электроснабжения потребителей в Алакуртти, в том числе котельной.

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения продолжится в ЗАТО г. Североморск (Сафоново, Северомосрк-3). Также сети теплоснабжения отремонтируют в населенных пунктах Высокий и Оленегорск-8.

Депутаты заострили внимание на вопросах, связанных с возмещением затрат ресурсоснабжающим организациям. 

«Учитывая длительную работу и личное участие губернатора Андрея Чибиса правительством России подписано распоряжение о выделении Мурманской области 4,8 млрд рублей из федерального бюджета на покрытие части затрат, возникших в связи с ростом цен на топочный мазут», – прокомментировала Алёна Кузнецова.

По итогам докладов всех участников заседания комитет рекомендовал Думе принять проект бюджета в первом чтении.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31246/

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