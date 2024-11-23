Бюджет 2025: на развитие региональной культуры в следующем году предусмотрено более 2 млрд рублей

Региональное Министерство культуры представило проект бюджета на 2025 год депутатам Мурманской областной Думы на заседании комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту.

В проекте бюджета следующего года сохранены приоритетные направления последних лет: модернизация культурных пространств, оснащение музеев, обновление материально-технической базы детских школ искусств и театров, поддержка творческой инициативы северян, а также проведение масштабных событийных мероприятий.

«Сегодня ни работники культуры, ни жители Кольского Заполярья не могут сказать, что культура области финансируется по остаточному принципу. При поддержке главы региона на протяжении пяти лет наша отрасль получила возможность мощной перезагрузки. Это реконструкции и ремонты, укрепление материально-технической базы и открытие совершенно новых современных пространств. Безусловно, мы продолжим эту работу, чтобы на Севере люди могли не только работать, но и интересно, комфортно жить», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

При федеральной и региональной поддержке в размере более 50 млн рублей в 2025 году в Мурманской области продолжится модернизация муниципальных библиотек. В обновленном статусе распахнут двери ещё шесть учреждений: Центральная детская библиотека Печенгского округа в Никеле, городская библиотека №2 Кандалакши, междуреченская сельская библиотека, городская библиотека №1 Кировска, мурманская городская библиотека №4 имени Николая Блинова и североморская городская библиотека имени Евгения Гулидова. Таким образом, в Кольском Заполярье к концу следующего года в статусе модельных будут работать 33 учреждения.

Свыше 40 млн рублей предусмотрено в областном бюджете на поддержку проектов и идей творческого сообщества Кольского Заполярья. Напомним, что в Мурманской области работает широкая линейка премий, грантов и субсидий, призванных поощрить и начинающих творцов, и выдающихся деятелей культуры и искусства.

Правительство Мурманской области также продолжит системную поддержку кинопроизводства в регионе. Кольское Заполярье является одним из лидеров страны в этой отрасли — наш регион первым запустил ознакомительные туры для столичных кинематографистов и инициировал уникальный конкурс «Зеленый экран» для поощрения экологичных съёмок. В следующем году правительство продолжит поддерживать как кинодебютантов, так и уже зарекомендовавшие себя киностудии — на эти цели в бюджете предусмотрено более 30 млн рублей.

Также запущена работа по повышению эффективности региональных учреждений культуры. Планируемые изменения коснутся сети учреждений и призваны сократить административные издержки. Качество и доступность культурных и просветительских событий при этом станут выше за счёт укрепления и расширения материально-технической базы учреждений культуры региона.

Как отмечает региональное Министерство культуры, кроме того, со следующего года в стране начнётся реализация программы «Земский работник культуры». Этот важнейший проект с 2025 года позволит привлечь новых специалистов в учреждения культуры, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах — в том числе и в муниципалитеты Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/