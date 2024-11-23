Бюджет-2025: на реализацию госпрограммы «Рыбное и сельское хозяйство» предусмотрено финансирование в объёме свыше 766 млн рублей

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Парламентарии рассмотрели параметры областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в части государственных программ, относящихся к компетенции комитета.

Отмечалось, что на реализацию государственной программы «Природные ресурсы и экология» в будущем году планируется направить 907,4 миллиона рублей.

В том числе запланированы расходы на увеличение площади лесовосстановления в рамках предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием; на предоставление субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров; на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений на проведение дноуглубления реки Варзуга в районе села Кузомень Терского района; на обеспечение функционирование Мурманской территориальной автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного воздуха.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Рыбное и сельское хозяйство» на 2025 год предусмотрены в объёме свыше 766 миллионов рублей. В том числе, будет продолжено финансирование программы «Наша рыба», запланировано предоставление субсидий на финансовую помощь государственному областному унитарному сельскохозяйственному предприятию (племенной репродуктор) «Тулома», а также на развитие северного оленеводства и семейных ферм. Выделяются средства на предоставление грантов по программе «Агростартап», а также на создание электрической сети уличного освещения проезда от очистных сооружений предприятия «Водоканал» до пересечения с автодорогой Мурманск - аэропорт в Мурмашах и строительство сети водоснабжения в районе индивидуальной жилищной застройки сельского населенного пункта Корзуново.

Появилась новая госпрограмма – «Развитие ветеринарной службы» (ранее средства, выделяемые на эти цели, были заложены в программу «Рыбное и сельское хозяйство»). На её реализацию в проекте бюджета выделено свыше 277 миллионов рублей. В рамках этой программы средства будут направлены на финансовое обеспечение деятельности учреждений ветеринарии; на социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа; на субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и направил свое заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31273/