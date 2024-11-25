Бюджет 2025: на реализацию государственной программы «Занятость и труд» выделено 804 млн рублей

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. Депутаты обсудили проект областного бюджета на 2025 год в рамках профильных направлений деятельности комитета.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, всего на реализацию государственной программы «Занятость и труд» в 2025 году предусмотрено 804 млн рублей.

Все выплаты гражданам будут предоставлены в полном объёме.

Помимо традиционных направлений (социальные выплаты безработным гражданам, оказание содействия переселению соотечественников и другие), предусмотрено более 16,5 млн рублей на предоставление поддержки работодателям в целях оборудования рабочих мест для инвалидов, включая участников СВО, в рамках нового национального проекта «Кадры».

Важно отметить, что одним из ключевых направлений работы кадровых центров на территории муниципалитетов станет содействие в поиске работы для высвободившихся сотрудников бюджетных учреждений, включая лиц пенсионного возраста.

По итогам докладов всех участников заседания комитет рекомендовал Думе принять проект бюджета в первом чтении.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/