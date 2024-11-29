Бюджет 2025: на социальную поддержку граждан Мурманской области планируют направить более 21,5 млрд рублей

27 ноября на заседании Мурманской областной Думы был представлен проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. На государственную программу «Социальная поддержка» выделено более 20,5 млрд рублей. В бюджете сохранены все нормативно-публичные обязательства и предусмотрены новые меры социальной поддержки.

Одной из ключевых мер станет программа «Зарплата мамы 2.0», которая предусматривает ежемесячные выплаты семьям с низким доходом при рождении второго ребёнка до полутора лет.

Также в 2025 году будет запущен проект «Родовая сумка», который обеспечит беременных женщин необходимым набором предметов первой необходимости при поступлении в учреждения родовспоможения. На эту инициативу предусмотрено 20,8 млн рублей.

Сохраняются и уже существующие меры поддержки: так, например, на региональный материнский капитал предусмотрено 253,9 млн рублей.

Всего же на поддержку и повышение уровня жизни более 70 тысяч семей с детьми планируется направить почти 4,9 млрд рублей.

Социальная поддержка граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг останется масштабным проектом с финансированием 4,4 млрд рублей, из которых 3,6 млрд — из областного бюджета. Эту помощь ежегодно получают порядка 150 тысяч граждан.

Дополнительно предусмотрены средства для социальной поддержки старшего поколения. Так на региональную доплату к пенсии заложено 2167,5 млн рублей, а на ежемесячные выплаты ветеранам труда и другим категориям граждан — 1160,4 млн рублей.

На улучшение материально-технической базы учреждений социальной защиты выделено 40,3 млн рублей, а на социальное обслуживание граждан — 3386,6 млн рублей. Услуги оздоровления и отдыха будут финансироваться на сумму 426,8 млн рублей.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, одним из ключевых направлений работы кадровых центров в муниципалитетах станет содействие в поиске работы для высвободившихся сотрудников бюджетных учреждений. В 2025 году на обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения планируется выделить более 800 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы «Труд и занятость».

Эти средства будут направлены на социальные выплаты безработным гражданам, единовременную финансовую помощь для создания собственного дела и оснащение рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

В рамках нового национального проекта «Кадры» предусмотрено более 16,5 млн рублей на поддержку работодателей в оборудовании рабочих мест для инвалидов, включая участников СВО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/