Бюджет-2025: на сохранение и охрану природных ресурсов региона в 2025 году планируется выделить 907,4 млн рублей

Зинаида Середа на заседании комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу представила проект бюджета на 2025 год.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области в первую очередь активно занимается сохранением и охраной природных ресурсов региона, а также реализуется множество программ и инициатив, направленных на охрану окружающей среды. Регулярно пересматриваются, увеличиваются, и разрабатываются новые направления поддержки.

Таким образом, свыше 907 млн рублей на 2025 год предусмотрено выделить в областной бюджет на реализацию государственной программы «Природные ресурсы и экология». Средства будут направлена тушение лесных и иных природных ландшафтных пожаров, ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, охрану и рациональное использование водных объектов, сохранение редких объектов растительного и животного мира на территории региона и сохранение лесов.

«На постоянной основе осуществляется государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по приоритетам региональной аграрной политики. Внимание уделяется развитию малого предпринимательства в агропромышленном комплексе и поддержке фермерского движения. Для сохранения и развития сельского хозяйства в регионе Правительством области уже оказывается более 16 видов мер государственной поддержки, которые будут сохранены и далее», – отметила глава регионального Минприроды Зинаида Середа.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, более 766 млн рублей на 2025 год предусмотрено выделить в областной бюджет на реализацию государственной программы «Рыбное и сельское хозяйство». Деньги предусмотрены на развитие оленеводства, животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, на реализацию проекта «Наша рыба», на модернизацию производства в АПК, развитие растениеводства и реализацию гранта «Агростартап» для начинающих фермеров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/