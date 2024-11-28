Бюджет 2025: парламентарии поддержали направление 2 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры ЗАТО

Депутаты Мурманской областной Думы приняли бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении. В главном финансовом документе области объёмная статья приходится на реализацию программы реновации ЗАТО. Так, около 2 млрд рублей будет направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией военных формирований. В 2026 году сумму планируется увеличить до 3,2 млрд рублей.

«Кроме этого будут продолжены проекты с привлечением иных источников финансирования, в том числе федеральных. Работы пройдут в Североморске, Мурманске, Мончегорске и Печенгском муниципальном округе. Региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры также будет продолжена», – пояснила и.о. министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова.

Неизменными остаются расходы на подготовку региона к осенне-зимнему периоду и закупку топлива для удалённых населённых пунктов с ограниченным сроком завоза грузов. На эти статьи в сумме приходится чуть больше 180 млн рублей.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, существенно снизила нагрузку на бюджет 2024 года федеральная субсидия на покрытие части затрат, возникших в связи с ростом цен на топочный мазут. Она составила 4,8 млрд рублей.

«В будущем году мы также рассчитываем получить эту меру поддержки», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31319/