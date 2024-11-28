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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 16:30

Бюджет 2025: права на льготный проезд будут обеспечены, а многодетные семьи освободят от транспортного налога

В проекте бюджета следующего года по направлению «Транспорт и дорожное хозяйство» сохранены приоритетные статьи для региона, которые обеспечивают исполнение принятых правительством Мурманской области социальных обязательств. Это обеспечение права на единый социальный проездной билет для отдельных категорий граждан, на льготный проезд на железнодорожном транспорте. Будет обеспечена транспортная доступность отдаленных населенных пунктов Мурманской области и работа медицинских шаттлов. 

«Расходы областного бюджета позволяют обеспечить потребность граждан в транспортном обслуживании на территории Мурманской области и перевозку льготных категорий граждан. Средства дорожного фонда будут направлены на реализацию мероприятий национального проекта, плана реновации ЗАТО и Плана «На Севере – жить». Всем муниципалитетам будет оказана поддержка по плану «На Севере – жить» в виде субсидий», – рассказала Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Кроме того, на очередном заседании депутаты Мурманской областной Думы приняли изменения в закон Мурманской области «О транспортном налоге», согласно которому многодетные семьи освобождаются от уплаты взноса за один легковой автомобиль.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31319/

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