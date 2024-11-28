Бюджет 2025: проект областного бюджета на 2025-2027 годы поддержан региональным парламентом в первом чтении

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на заседании областной Думы министр финансов Мурманской области Михаил Селезнев представил проект трёхлетнего финансового плана региона. Проект областного бюджета на 2025-2027 годы поддержан региональным парламентом в первом чтении.

«Проект областного бюджета на 2025 год и на плановый период формировался в экономически сложных условиях, повлиявших на доходную базу. Вместе с тем бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность – почти 60% от общего объёма запланированных расходов будут направлены на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт», – отметил руководитель регионального Минфина.

Общий объём доходов на предстоящий год ожидается на уровне 118,9 млрд рублей, объём расходов составит 139,8 млрд рублей. Дефицит областного бюджета составит 20,9 млрд рублей и полностью обеспечен источниками финансирования.

Государственный долг Мурманской области на 01.01.2026 запланирован в объёме 51,6 млрд рублей. Примерно половину его объёма составляют бюджетные кредиты. Регион сохраняет умеренную долговую нагрузку.

Параметры проекта бюджета полностью соответствуют условиям бюджетного законодательства.

Основной финансовый документ направлен на сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета региона при безусловном исполнении социальных обязательств перед населением.

«Приоритетом при формировании бюджета осталось выполнение задач, поставленных Президентом, в том числе по достижению национальных целей. Помимо этого, проектом бюджета предусмотрены средства на реализацию мероприятий обновлённого плана «На Севере – жить», продолжение реновации ЗАТО, а также выполнение мастер-планов городских агломераций и опорных населённых пунктов Мурманской области», – подчеркнул Михаил Селезнев.

Как отмечает Министерство финансов Мурманской области, ко второму чтению законопроекта будут подготовлены поправки, связанные в основном с дополнительным распределением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Рассмотрение депутатами законопроекта «Об областном бюджете Мурманской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» во втором чтении запланировано на 11 декабря.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31319/