Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимойПолярная ночь заходит в Мурманскую область
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 10:15

Бюджет 2025: проект областного бюджета на 2025-2027 годы поддержан региональным парламентом в первом чтении

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на заседании областной Думы министр финансов Мурманской области Михаил Селезнев представил проект трёхлетнего финансового плана региона. Проект областного бюджета на 2025-2027 годы поддержан региональным парламентом в первом чтении.

«Проект областного бюджета на 2025 год и на плановый период формировался в экономически сложных условиях, повлиявших на доходную базу. Вместе с тем бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность – почти 60% от общего объёма запланированных расходов будут направлены на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт», – отметил руководитель регионального Минфина.

Общий объём доходов на предстоящий год ожидается на уровне 118,9 млрд рублей, объём расходов составит 139,8 млрд рублей. Дефицит областного бюджета составит 20,9 млрд рублей и полностью обеспечен источниками финансирования.

Государственный долг Мурманской области на 01.01.2026 запланирован в объёме 51,6 млрд рублей. Примерно половину его объёма составляют бюджетные кредиты. Регион сохраняет умеренную долговую нагрузку.

Параметры проекта бюджета полностью соответствуют условиям бюджетного законодательства.

Основной финансовый документ направлен на сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета региона при безусловном исполнении социальных обязательств перед населением.

«Приоритетом при формировании бюджета осталось выполнение задач, поставленных Президентом, в том числе по достижению национальных целей. Помимо этого, проектом бюджета предусмотрены средства на реализацию мероприятий обновлённого плана «На Севере – жить», продолжение реновации ЗАТО, а также выполнение мастер-планов городских агломераций и опорных населённых пунктов Мурманской области», – подчеркнул Михаил Селезнев.

Как отмечает Министерство финансов Мурманской области, ко второму чтению законопроекта будут подготовлены поправки, связанные в основном с дополнительным распределением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Рассмотрение депутатами законопроекта «Об областном бюджете Мурманской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» во втором чтении запланировано на 11 декабря.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31319/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области растёт число участников программы долгосрочных сбережений-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо опускаются, доллар США укрепляется-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика