Бюджет 2025: в Мурманской области на жилищное строительство и возведение соцобъектов выделят почти 13,5 млрд рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков выступил на комитете по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы под председательством Михаила Павлова с проектом бюджета на 2025 год.

«В наступающем году мы продолжим реализовывать государственную программу «Комфортное жильё и городская среда». В 2025 году на её мероприятия предусмотрено почти 13,5 миллиарда рублей. Основной курс — долгожданное жилищное строительство, которое, наконец, возродилось в Мурманской области. На возведение многоквартирных домов для северян, в том числе для расселения из аварийного жилья и для отдельных категорий граждан, предусмотрено порядка 1,8 миллиарда рублей. За счет этих средств будет завершено строительство пяти домов на улицах Кирпичной и Зелёной, а также одного дома в Заполярном», — отметил и.о. главы регионального Минстроя.

Кроме того, программой предусмотрено проектирование и строительство целого ряда социальных объектов на общую сумму 1,4 млрд рублей. В частности, речь идёт о новых детских садах в Гаджиево, Видяево, Печенге, Корзуново, Алакуртти и Килпъявре, что позволит обеспечить дошкольным образованием 1245 маленьких северян. Эти мероприятия предусмотрены комплексным планом реновации ЗАТО.

Помимо перечисленного, в 2025 году планируется строительство станции водоподготовки в Высоком, а также разработка проекта и строительство Центра питания городской сети электроснабжения в Североморске.

Члены комитета во главе с Михаилом Павловым детально изучили озвученные предложения и пришли к выводу, что все запланированные мероприятия улучшат качество жизни северян.

«Очень важно, что, несмотря на непростые условия, выделены средства и на развитие объектов, в том числе на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, и также на коммунальную инфраструктуру и её обновление. Будет продолжено благоустройство, которое ведётся в регионе более пяти лет», — отметил Михаил Павлов и рекомендовал Думе поддержать проект в первом чтении.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/