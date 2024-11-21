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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.24 15:30

Бюджет-2025: в следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки семей с детьми

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь депутаты рассмотрели проект областного бюджета на 2025 год.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка» предусмотрено 22,2 млрд рублей. Из них 4,9 млрд рублей планируется направить на поддержку семей с детьми.

Как отметил Станислав Гонтарь, сейчас в регионе действует 25 мер социальной поддержки такой категории граждан:

— В полном объёме они сохранятся в следующем году, а также появится и новая ежемесячная выплата. «Зарплата мамы 2.0» будет выплачиваться при рождении второго ребёнка до достижения им возраста полутора лет семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

В целях снижения финансовой нагрузки на семьи со следующего года северянки будут получать так называемые «Родовые сумки» – набор гигиенических и бытовых предметов, которые необходимы при поступлении в учреждения родовспоможения. На эти цели предусмотрено более 20 млн рублей.

По ряду направлений объёмы средств будут увеличены. Среди них, предоставление регионального материнского (семейного) капитала. Здесь вводятся три новые статьи расходования средств – приобретение лекарственных препаратов для ребенка, санаторно-курортное лечение ребенка и оплата дороги к месту лечения и обратно, проведение коммуникаций к объекту индивидуального жилищного строительства. Многодетным семьям помимо оплаты коммунальных услуг будет возмещаться оплата содержания общего имущества дома и капитального ремонта.

Комитет рекомендовал Думе принять проект областного бюджета в первом чтении.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31243/

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