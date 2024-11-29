Бюджет 2025: в учреждениях образования продолжат ремонты и переоснащение, учащиеся будут получать стипендии и оздоровление

Мурманская областная Дума приняла в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2025 год. На финансирование сферы образования в 2025 году предусмотрено свыше 28,5 млрд рублей.

На грантовую поддержку в сфере образования в главном финансовом документе региона предусмотрено 766,4 млн рублей, включая 200 млн рублей на реализацию проекта «Арктическая школа». Более 20 млн рублей из областного бюджета направят на образовательный туризм для обучающихся 8-11 классов. На различные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая обеспечение жильем, в областном бюджете предусмотрено 2,3 млрд рублей.

Свыше 200 млн рублей запланировано на меры поддержки студентов и молодых учёных.

«Средства направят на выплаты академической и социальной стипендий обучающимся по профессиональным образовательным программам, выплаты именных стипендий губернатора студентам вузов очной формы обучения по приоритетным направлениям, выплаты стипендий студентам колледжей, обучающимся на «отлично», единовременные выплаты студентам вузов за особые достижения в обучении, именные стипендии губернатора Мурманской области молодым ученым и аспирантам Мурманской области», – отметила Диана Кузнецова.

В бюджете следующего года заложены средства на оздоровительную кампанию направят более полумиллиарда рублей, планируемый охват – около 17 тысяч школьников. На обеспечение питанием отдельных категорий детей (около 48,5 тысячи человек) в школах и организациях среднего профессионального образования предусмотрено 1,2 млрд рублей. Также по решению губернатора Андрея Чибиса принято решение об индексации затрат на школьное питание. Для всех учеников начальной школы предусмотрено бесплатное горячее питание и молоко, для льготных категорий школьников и студентов – бесплатное питание или выплата компенсации за него.

На меры социальной поддержки работников образования будет направлено свыше 120 млн рублей. Это субвенции муниципалитетам для компенсации расходов педагогам на оплату жилья, на единовременную компенсационную выплату педагогам, переехавшим в Мурманскую область, компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам государственных учреждений, компенсацию расходов при переезде, а также оплату жилья и коммунальных услуг педагогам, работающим в сельских населенных пунктах. Сохраняются выплаты педагогам за классное руководство (кураторство), выплаты советникам директора по воспитанию, руководителям школьных спортивных клубов.

Также в сфере образования запущена работа по повышению эффективности учреждений образования. Ее цель – организовать образовательную деятельность так, чтобы улучшить условия обучения детей, а муниципалитет избавить от содержания невостребованных либо устаревших помещений и зданий.

«Ранее ряд муниципалитетов уже проводил соответствующую работу, к примеру, в Оленьей Губе в 2017 году к школе №280 присоединили детский сад №4. Школа была малокомплектная, количество учеников ежегодно сокращалось на 5-10 процентов. Использование проектной мощности здания школы было неполным, а траты на его содержание не позволяли поддерживать в нормальном состоянии материально-техническую базу. Нехватка кадров приводила к тому, что учителя вели по несколько предметов вне зависимости от своего базового образования, отсутствовали педагог-психолог, учитель-логопед. После реорганизации созданный кластер позволил сократить расходы на административный персонал, восполнить нехватку квалифицированных педагогов, равномерно распределить между ними нагрузку, грамотно провести оплату труда и улучшить процесс обучения в комплексе», – отметила Диана Кузнецова.

В Заозерске в 2021 году так же успешно прошло объединение двух школ: №288 и №289. Сегодня учебно-методическое и материально-техническое оснащение учебной деятельности школы №289 соответствует всем требованиям. После объединения педагоги и ученики остались работать и учиться в своих зданиях, школа побеждала в региональном конкурсе грантов в номинации «Городские школы Заполярья», дважды получала финансирование в рамках регионального проекта «Арктическая школа». С 2021 по 2024 год выпускники 11 классов получили 17 золотых медалей «За особые успехи в учении», с 2021 по 2024 год на работу принято 17 учителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/