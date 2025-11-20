Бюджет-2026: более 16,5 миллиарда рублей будет направлено на развитие транспортной системы региона

В Мурманской областной Думе 18 ноября состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. Парламентарии обсудили параметры областного бюджета на следующий год в части выполнения государственных программ «Информационное общество» и «Транспортная система».

На реализацию государственной программы «Информационное общество» в 2026 году запланированы средства в объёме 1,48 миллиарда рублей. В том числе - 520 миллионов рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания «Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области», ещё 300 миллионов рублей - на реализацию мероприятия «Цифровизация общественной безопасности».

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Транспортная система» на 2026 год запланированы в объёме 16,5 миллиарда рублей.

Значительная часть этих средств (свыше 6 миллиардов рублей) предусмотрена на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты-Кировск. Более 2,4 миллиарда рублей планируется потратить на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Продолжится строительство и реконструкция аэропорта Хибины: на эти цели выделено порядка 840 миллионов рублей, большая часть – 723 миллиона рублей – должны поступить из федерального бюджета.

На предоставление финансовой поддержки предприятиям в связи с организацией перевозок пассажиров, грузов и багажа морским транспортом до ЗАТО г. Островной предусмотрено более 318 миллионов рублей. Почти столько же – 317,8 миллиона рублей пойдут на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному билету, а ещё 134,7 миллиона рублей - на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда обучающимся на автомобильном транспорте общего пользования.

Запланировано финансирование авиационного обслуживания жителей отдалённых поселений и региональных воздушных перевозок пассажиров, государственной финансовой поддержки доставки товаров в населённые пункты Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов.

Председатель комитета Артур Попов отметил, что транспортная отрасль чувствует достаточно уверенно, в том числе потому, что поступления в дорожный фонд растут.

- В части цифровизации особое внимание необходимо обратить на обеспечение устойчивой мобильной связи на всём протяжении федеральной трассы «Кола» на территории области, - подчеркнул депутат. – Это важно не только для комфорта, но и для безопасности. Этот вопрос взят в работу нашего комитета.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и направил своё заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/80a/h677zscytnlqe725itmlm0uftetxisd0.JPG