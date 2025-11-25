Бюджет-2026: главный финансовый документ региона депутатами принят в первом чтении

На заседании Мурманской областной Думы, посвящённом проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, были представлены основные финансовые ориентиры региона. В мероприятии принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём докладе подчеркнул, что несмотря на сложные внешнеэкономические условия и санкционное давление ключевым приоритетом бюджета остаётся выполнение всех социальных обязательств перед жителями.

«Основой бюджета на 2026 год остаются развитие региона и забота о жителях Мурманской области – 56 процентов, а именно 81,3 миллиарда рублей идут на задачи социального блока. 4 процента заложены на индексацию социальных выплат с 1 июля. Это уже заложено в проекте бюджета. Ещё раз обращу внимание на то, что 4% индексации заработных плат с января следующего года также будет предусмотрено в бюджете. Соответствующая поправка будет внесена ко второму чтению. 10,4 миллиарда рублей направим на реализацию национальных проектов, 10,3 миллиарда рублей на модернизацию наших гарнизонов, на реновацию ЗАТО и на поддержку муниципалитетов 43,7 миллиарда рублей», – заявил глава региона.

Губернатор также отметил, что продолжится реализация национальных проектов и стратегического плана «На Севере – Жить!». В основе бюджетной обеспеченности региона – устойчивое экономическое развитие. Мурманская область подтверждает статус арктического лидера. Так, зафиксирован рост валового регионального продукта в 2,3 раза, что составляет 1,7 млн рублей на душу населения. Средняя номинальная зарплата превышает 120,6 тысячи рублей, что выше среднероссийского показателя и входит в топ-10 по стране.

Регион успешно привлекает инвестиции: заключено 11 социальных соглашений с компаниями-партнерами на общую сумму 37,8 млрд рублей. На территории реализуются такие мегапроекты, как Мурманский транспортный узел, порт «Лавна», проекты по добыче лития и редкоземельных металлов.

Ключевые инициативы по развитию Кольского Заполярья получили поддержку Президента России Владимира Путина. Среди них – долгосрочные планы развития опорных населенных пунктов, программа реновации ЗАТО, распространение льготной «Арктической ипотеки» под 2%, газификация региона, а также запуск комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

Правительство региона меняет Мурманскую область к лучшему, несмотря на все трудности. Достижения области говорят сами за себя: первое место среди субъектов СЗФО по выполнению показателей нацпроектов, вхождение в топ-20 регионов по качеству жизни и качеству общего образования, 9-е место по среднедушевым доходам населения. Важным показателем стало достижение миграционного прироста в 2023 году впервые с 1989 года.

При этом регион сталкивается с серьёзными вызовами. Санкционное давление на крупного налогоплательщика создаёт нагрузку на бюджет в размере 22 млрд рублей. Несмотря на это, область сохраняет высокий уровень бюджетной обеспеченности, что ограничивает возможности получения федеральной помощи и вынуждает привлекать коммерческие кредиты. Дополнительная нагрузка в 3,4 млрд рублей связана с выплатой МРОТ.

Для компенсации этих потерь и финансирования социальных программ правительству региона удалось привлечь из федерального бюджета дополнительно более 65 млрд рублей.

Бюджетная политика Мурманской области на предстоящую «трёхлетку» демонстрирует высокую социальную ответственность и устойчивость. Экономический фундамент, заложенный благодаря реализации стратегических проектов в Арктике, позволяет региону не только выполнять свои обязательства, но и уверенно развиваться, повышая качество жизни северян.

В ходе заседания губернатор ответил на вопросы депутатов. Главный финансовый документ региона принят в первом чтении, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Процедуру первого чтения прошёл и законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2026 год и на плановый двухлетний период. Доходы ТФОМС в следующем году планируются в сумме 28,5 миллиарда рублей, расходы в сумме 28,6 миллиардов рублей, что на 216 млн 630 тысяч 10 рублей больше планируемого исполнения бюджета 2025 года. Расходы на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы составят в 2026 году 27,6 млрд рублей.

Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции законопроект, расширяющий перечень налогоплательщиков, которые смогут применять пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. К ним относятся ветераны боевых действий, малые технологические компании, впервые зарегистрированные на территории Мурманской области индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2ce/z2wfsr4yoz5d28xxvd8l29hwpdvb0jz2.JPG