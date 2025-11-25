Долю иностранных туристов в Мурманской области планируют увеличить до 20%Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.25 18:15

Бюджет-2026: главный финансовый документ региона депутатами принят в первом чтении

На заседании Мурманской областной Думы, посвящённом проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, были представлены основные финансовые ориентиры региона. В мероприятии принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём докладе подчеркнул, что несмотря на сложные внешнеэкономические условия и санкционное давление ключевым приоритетом бюджета остаётся выполнение всех социальных обязательств перед жителями.

«Основой бюджета на 2026 год остаются развитие региона и забота о жителях Мурманской области – 56 процентов, а именно 81,3 миллиарда рублей идут на задачи социального блока. 4 процента заложены на индексацию социальных выплат с 1 июля. Это уже заложено в проекте бюджета. Ещё раз обращу внимание на то, что 4% индексации заработных плат с января следующего года также будет предусмотрено в бюджете. Соответствующая поправка будет внесена ко второму чтению. 10,4 миллиарда рублей направим на реализацию национальных проектов, 10,3 миллиарда рублей на модернизацию наших гарнизонов, на реновацию ЗАТО и на поддержку муниципалитетов 43,7 миллиарда рублей», – заявил глава региона.

Губернатор также отметил, что продолжится реализация национальных проектов и стратегического плана «На Севере – Жить!». В основе бюджетной обеспеченности региона – устойчивое экономическое развитие. Мурманская область подтверждает статус арктического лидера. Так, зафиксирован рост валового регионального продукта в 2,3 раза, что составляет 1,7 млн рублей на душу населения. Средняя номинальная зарплата превышает 120,6 тысячи рублей, что выше среднероссийского показателя и входит в топ-10 по стране.

Регион успешно привлекает инвестиции: заключено 11 социальных соглашений с компаниями-партнерами на общую сумму 37,8 млрд рублей. На территории реализуются такие мегапроекты, как Мурманский транспортный узел, порт «Лавна», проекты по добыче лития и редкоземельных металлов.

Ключевые инициативы по развитию Кольского Заполярья получили поддержку Президента России Владимира Путина. Среди них – долгосрочные планы развития опорных населенных пунктов, программа реновации ЗАТО, распространение льготной «Арктической ипотеки» под 2%, газификация региона, а также запуск комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

Правительство региона меняет Мурманскую область к лучшему, несмотря на все трудности. Достижения области говорят сами за себя: первое место среди субъектов СЗФО по выполнению показателей нацпроектов, вхождение в топ-20 регионов по качеству жизни и качеству общего образования, 9-е место по среднедушевым доходам населения. Важным показателем стало достижение миграционного прироста в 2023 году впервые с 1989 года.

При этом регион сталкивается с серьёзными вызовами. Санкционное давление на крупного налогоплательщика создаёт нагрузку на бюджет в размере 22 млрд рублей. Несмотря на это, область сохраняет высокий уровень бюджетной обеспеченности, что ограничивает возможности получения федеральной помощи и вынуждает привлекать коммерческие кредиты. Дополнительная нагрузка в 3,4 млрд рублей связана с выплатой МРОТ.

Для компенсации этих потерь и финансирования социальных программ правительству региона удалось привлечь из федерального бюджета дополнительно более 65 млрд рублей.

Бюджетная политика Мурманской области на предстоящую «трёхлетку» демонстрирует высокую социальную ответственность и устойчивость. Экономический фундамент, заложенный благодаря реализации стратегических проектов в Арктике, позволяет региону не только выполнять свои обязательства, но и уверенно развиваться, повышая качество жизни северян.

В ходе заседания губернатор ответил на вопросы депутатов. Главный финансовый документ региона принят в первом чтении, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Процедуру первого чтения прошёл и законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2026 год и на плановый двухлетний период. Доходы ТФОМС в следующем году планируются в сумме 28,5 миллиарда рублей, расходы в сумме 28,6 миллиардов рублей, что на 216 млн 630 тысяч 10 рублей больше планируемого исполнения бюджета 2025 года. Расходы на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы составят в 2026 году 27,6 млрд рублей.

Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции законопроект, расширяющий перечень налогоплательщиков, которые смогут применять пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. К ним относятся ветераны боевых действий, малые технологические компании, впервые зарегистрированные на территории Мурманской области индивидуальные предприниматели и юридические лица.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2ce/z2wfsr4yoz5d28xxvd8l29hwpdvb0jz2.JPG

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 40 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)За неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал рост числа сообщений жителей на 40%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»