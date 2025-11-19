Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
Бюджет 2026 года: количество представительных органов и глав муниципальных образований сократилось более чем в два раза, а число депутатов уменьшилось почти в 1,7 раза

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 17 ноября на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили проект регионального закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в части финансирования госпрограммы «Государственное управление и гражданское общество», а также расходы на непрограммную деятельность.

По информации министерства финансов региона, в будущем году объём финансирования госпрограммы сохраняется на уровне текущего года. На содержание аппарата мировых судей выделено 279,5 млн рублей, на реализацию проекта «Герои Севера» направят 30 миллионов рублей, на субсидии и гранты в виде субсидий планируется направить 9,5 миллиона рублей победителям конкурса молодёжных проектов. Предусмотрены также 5 миллионов рублей на формирование материально-технической базы «Движения первых», субсидию в размере 2,5 миллиона рублей направят поисковым некоммерческим организациям. Также отмечено, что сохраняется финансовое обеспечение вопросов, касающихся коренных малочисленных народов Севера.

– Региональный бюджет 2026 года направлен на сохранение тренда развития экономики региона и выполнение всех социальных обязательств перед гражданами области. Основные параметры соответствуют требованиям федерального законодательства и остаются в допустимых пределах. При этом особое внимание уделено развитию территорий и повышению качества жизни северян, – отметил Владимир Мищенко. – Несмотря на снижение доходной базы, правительству, на мой взгляд, удалось выработать комплекс мер, направленных на устойчивость бюджета и эффективное расходование денежных средств. Реализована муниципальная реформа. Количество представительных органов и глав муниципальных образований сократилось более чем в два раза, а число депутатов уменьшилось почти в 1,7 раза (с 512 до 296). Это позволило существенно снизить расходы на содержание органов местного самоуправления. Уменьшено количество ведомств на 2 единицы, а с 2026 года прекратят работу 2 АНО, что также позволит экономить средства бюджета. Важно отметить, что в 2026 году планируется рост ключевых экономических показателей по сравнению с 2025 годом, что позволит поддерживать развитие региона и улучшать качество жизни северян. В программе предусмотрены денежные средства на организацию и проведение мероприятий молодёжной направленности, патриотического воспитания и увековечивания памяти погибших при защите Отечества – то, что сегодня востребовано в обществе.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и направил своё заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

 

 

