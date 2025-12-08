Бюджет-2026: комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике рекомендовал проект главного финансового закона на следующий год к принятию во втором чтении

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета под председательством Ирины Просоленко 8 декабря депутаты рассмотрели поправки и рекомендовали принять во втором чтении проект закона об областном бюджете на следующий год и плановый двухлетний период.

- Поступило два блока поправок: устраняющие замечания КСП области и внесённые главой региона, - подчеркнула Ирина Просоленко. – Поправками предусмотрена реализация решения губернатора об индексации оплаты труда работников бюджетной сферы на 4% с 1 января 2026 года. На эти цели будет направлено свыше 1,7 миллиарда рублей. Также корректировки связаны с уточнением распределения объёмов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 51,3 миллиона рублей. Все запланированные социальные направления расходов в следующем году будут обеспечены.

Прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета составит 121,1 миллиарда рублей, расходов - 144,8 миллиарда рублей.

