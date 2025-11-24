РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
Бюджет-2026: на модернизацию коммунальной инфраструктуры Мурманской области заложено более 330 млн рублей

На прошлой неделе в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам строительства, благоустройства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в части рассмотрения проекта бюджета региона на 2026 год.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение расходов, направленных на поддержание работоспособности объектов жизнеобеспечения региона, необходимых для качественного предоставления коммунальных услуг населению.

Как отметила в своём докладе министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа, значительные средства — свыше 90 миллионов рублей — пойдут на подготовку региона к отопительному периоду, такая же сумма предусмотрена на закупку и доставку нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза груза.

Важнейшей частью расходования бюджетных средств является программа модернизации коммунальной инфраструктуры Мурманской области. В 2026 году на мероприятия программы заложено 332 миллиона рублей.

Особое внимание уделяется поддержке ресурсоснабжающих организаций, предоставляющих коммунальные услуги потребителям. Предусмотренный объем финансовой поддержки в 2026 году составит 8,4 миллиарда рублей, что позволит обеспечить стабильную работу ЖКХ в регионе, в том числе для прохождения отопительного периода.

Депутатов заинтересовало, является ли достаточной сумма, предусмотренная для теплоснабжающих организаций.

«Объём бюджетных ассигнований для теплоснабжающих организаций установлен на уровне 60% от прогнозного размера субсидирования предприятий, связанного с установлением льготных тарифов для потребителей на следующий 2026 год. Мы будем внимательно следить за ситуацией и в ходе исполнения бюджета и внесём соответствующие предложения, учитывающие реальную потребность», — пояснила Зинаида Середа.

