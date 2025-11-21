Бюджет-2026: на развитие культуры Мурманской области в следующем году направят 2,3 млрд рублей

Вчера в Мурманской областной Думе под председательством Германа Иванова участники заседания комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту рассмотрели проект областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В центре внимания – государственные программы «Физическая культура и спорт», «Культура», «Экономический потенциал» и «Государственное управление и гражданское общество».

В следующем году на реализацию госпрограммы «Культура» из областного бюджета будет направлено 2,3 млрд рублей. Эти средства предусмотрены на мероприятия по сохранению богатого культурного наследия региона и созданию новых возможностей для творчества и отдыха северян.

Так, будет продолжено обновление инфраструктуры учреждений культуры. Планируется открытие семи детских культурно-просветительских центров и техническое оснащение четырех музеев, создание трех модельных библиотек в Североморске, Мурманске и поселке Оленья Губа. Также в планах – ремонт здания областной научной библиотеки, где ещё будет обновлена кровля, и областного художественного музея. В Североморске завершатся работы по обновлению фасада и кровли Центра досуга молодёжи, в Апатитах начнётся ремонт Детской музыкальной школы и городских библиотек.

На развитие физической культуры и спорта в следующем году будет направлено 2,7 млрд рублей. Эти средства пойдут на развитие массового спорта, поддержку чемпионов и тренеров, создание современной спортивной инфраструктуры региона. На бесплатное посещение бассейнов для льготных категорий граждан и обучение плаванию юных северян из бюджета будет выделено 16 млн рублей, этой мерой поддержки ежегодно пользуются более 5000 жителей Мурманской области. С 2026 года будет дан старт программы «Земский тренер», в рамках которой молодые специалисты, готовые работать в малых городах и селах, получат единовременную выплату в 1 млн рублей.

Областной бюджет на 2026 год в сфере туризма сформирован с учётом стратегической цели – сделать Мурманскую область круглогодичным туристическим центром Арктики. Туристическая инфраструктура региона продолжит модернизироваться, включая развитие объектов размещения, благоустройство популярных точек наблюдения за северным сиянием, внедрение единой системы туристической навигации. Особое внимание – стандартам обслуживания, поэтому получат продолжение программы повышения квалификации для представителей туристического сообщества, проведения обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, осуществления государственного контроля за соблюдением правил оказания туристических услуг. Совместно с местными туроператорами правительство Мурманской области запустит бесплатные экскурсии для отдельных категорий жителей региона.

Герман Иванов отметил, что в бюджете особое место отведено сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны:

— По инициативе губернатора Мурманской области в течение трёх лет будут проведены ремонтно-реставрационные работы и благоустройство территории мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». На эти цели в 2026 году предусмотрено 320,1 млн рублей, из которых 60,9 млн рублей поступит из областного бюджета.

Законопроект рекомендовали к приятию в первом чтении.

В рамках заседания председатель комитета Герман Иванов, сенатор Лариса Круглова и участник программы «Время героев» Роман Олешкин вручили почётные знаки губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «СВОих не бросаем» участникам добровольческих объединений, оказывающим помощь частям и соединениям, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

