Бюджет-2026: на реализацию госпрограммы «Занятость и труд» в будущем году направят более 780 миллионов рублей

18 ноября депутаты Мурманской областной Думы в комитете по труду, вопросам миграции и занятости населения обсудили основные параметры проекта областного бюджета на будущий год.

Депутаты изучили планируемые в 2026 году и на период до 2028 годов расходы на госпрограмму «Занятость и труд». Прозвучало, что в рамках программы на реализацию функций по предоставлению гарантий и мер господдержки в сфере занятости предусмотрено более 420 миллионов рублей. Из федерального бюджета около 260 миллионов рублей будет направлено на социальные выплаты безработным гражданам. На организацию профобучения и дополнительного образования безработных выделяется почти 8 миллионов рублей, 4,5 миллионов – на содействие в трудоустройстве безработных инвалидов.

По мнению председателя комитета, в бюджете региона в 2026 году должна быть предусмотрена индексация заработной платы работников бюджетной сферы.

– Ключевой вопрос бюджета 2026 года, который пока находится в состоянии проекта, это индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Мы являемся регионом, где эта важная, чётко обозначенная в законодательстве задача, пока не решена. Трудовой кодекс РФ говорит о неукоснительной обязанности работодателя своевременно индексировать заработную плату, поскольку это компенсация инфляционных потерь и сохранение покупательной способности работника. Конституционный суд РФ в целом ряде определений чётко заявляет о том, что это в том числе государственная гарантия, которая должна соблюдаться всеми работодателями в отношении тех, кто работает по трудовому договору. Кроме этого, для меня как председателя профильного комитета, важно понять, насколько достоверны расходы, которые предусмотрены в бюджете, опять же на оплату труда работников бюджетной сферы. По указанию Президента России в стране год от года увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В 2026 году он вырастет на 20,7%. В связи с этим, в бюджетной сфере с будущего года возрастёт и количество работников, которые получают заработную плату на уровне МРОТ или с доплатой до МРОТ. С 1 января количество таких работников с 15300 возрастет почти до 21500. В самом невыгодном положении окажется такая исключительно важная стратегическая сфера, как образование. В областных образовательных учреждениях это коснется 33% работников и 40% – в учреждениях муниципального звена. Считаю, необходимо рекомендовать правительству Мурманской области предусмотреть в проекте бюджета 2026-го года индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы хотя бы на 4% с 1 июля 2026 года, – подчеркнул Александр Макаревич.

Участвующая в заседании комитета и.о. министра финансов Мурманской области Екатерина Вигандт отметила, что в настоящее время вопрос индексации заработной платы находится на проработке в рамках формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 2028 года.

– Принятие решения об индексации требует комплексного подхода и учёта целого ряда факторов, ключевым из которых является соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в частности, обеспечения сбалансированности и исполнения всех действующих расходных обязательств. В текущих экономических условиях, характеризующихся высокой волатильностью доходной части бюджета, мы вынуждены подходить к распределению средств с максимальной ответственностью, расставляя приоритеты в пользу безусловного выполнения социальных гарантий и защищенных статей. Правительство Мурманской области проводит работу по изысканию дополнительных доходов бюджета. Как только будут найдены бюджетные возможности, обеспечивающие баланс между индексацией и другими обязательными расходными обязательствами, решение будет подготовлено и принято в установленном порядке. Кроме того, для того, чтобы обеспечить повышающийся МРОТ, заблаговременно в течение 2025 года проведена большая работа по повышению бюджетной эффективности учреждений и получена необходимая экономия, – заключила Екатерина Вигандт.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33418/

-

-

-

-

