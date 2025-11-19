Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
Бюджет-2026: парламентарии разбираются в обеспечении финансирования госпрограмм «Образование и наука» и «Социальная поддержка»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 18 ноября в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. В центре внимания парламентариев обсуждение параметров бюджета на будущий год, в том числе, на реализацию госпрограмм «Образование и наука» и «Социальная поддержка», включая дошкольное, общее и профессиональное образование, развитие и оздоровление детей, поддержку педагогов.

С подробной информацией о бюджетных расходах по этим направлениям выступила министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Отмечалось, что расходы на сферу образования в 2026 году составят порядка 30 миллиардов рублей.

Сохраняется полный объём мер социальной поддержки работников системы образования. В бюджете предусмотрены выплаты педагогам за классное руководство, наставничество, работу советников по воспитанию, руководителей школьных спортивных клубов, а также компенсации и дополнительные меры поддержки педагогов и руководителей образовательных организаций.

На оздоровление детей будет направлено 520,4 миллиона рублей. В летнюю кампанию отдохнут около 21 тысячи школьников, из них более 5,3 тысячи – за пределами региона.

Обеспечение бесплатным питанием охватит почти 48 тысяч обучающихся. На эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей, включая средства федерального бюджета. Сохраняются нормы бесплатного одноразового и двухразового питания, а также обеспечение школьников 1–4 классов цельным молоком.

Поддержка студентов и молодых учёных составит 181,9 миллиона рублей. Это стипендии, именные выплаты губернатора, гранты, поощрение за успехи в учёбе и исследовательской деятельности.

В 2026 году продолжатся капитальные ремонты образовательных организаций. На эти цели предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Работы включают обновление школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования, общежитий. В рамках президентской программы и по губернаторскому плану «На Севере - Жить!» капитально отремонтируют 17 учреждений образования. Также продолжится обновление образовательных организаций в рамках программы реновации ЗАТО.

Губернаторский проект «Арктическая школа» будет продолжен. На его реализацию предусмотрено 200 миллионов рублей – средства направят на обновление инфраструктуры, создание современной образовательной среды.

На социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 2,1 миллиарда рублей. Средства будут направлены на выплаты, обеспечение жильём, содержание в семьях опекунов и приемных родителей, сопровождение постинтернатного периода. Социальные выплаты будут проиндексированы на 4 процента.

Как отметил председатель комитета по образованию и науке Алексей Гиляров, бюджет сохраняет социальную ориентированность.

- Обязательства по поддержке учащихся, студентов, педагогов, молодых учёных предусмотрены в полном объёме, - подчеркнул парламентарий. – Также, несмотря на то что бюджет региона на следующий год будет напряжённым, заложены все необходимые средства на устойчивое и эффективное развитие системы образования. Важно, что повышенное внимание уделяется сохранению здоровья детей, созданию для них комфортных условий для получения знаний.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении.

 

 

