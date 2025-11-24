РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
Бюджет 2026: поддержка коренных народов, НКО и кадровой программы «Герои Севера»

В рамках обсуждения проекта бюджета региона на 2026 год в Мурманской областной Думе на прошлой неделе работали профильные комитеты. Несмотря на сложные экономические условия, в главном финансовом документе региона предусмотрены средства на значимые меры поддержки. Это касается как деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и общественных организаций, так и реализации кадровой программы «Герои Севера».

Юлия Ширяева, консультант управления по внутренней политике Министерства внутренней политики Мурманской области, отметила: «Кадровая программа «Герои Севера», реализуемая в Мурманской области по поручению Президента Российской Федерации, призвана трансформировать уникальный боевой опыт участников специальной военной операции в управленческие компетенции. Привлечение ведущих федеральных экспертов обеспечивает подготовку высококвалифицированных лидеров для развития нашего региона».

Что касается поддержки КМНС, то по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, на территории Мурманской области проживают 1363 человека, указавших национальность «саами». В регионе функционируют 37 общин КМНС и 4 общественные организации, деятельность которых направлена на сохранение и развитие культуры и языка саамов. В рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» Правительством региона предусмотрен комплекс мер государственной поддержки. К ним относятся гранты на реализацию проектов по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию, гранты мастерам декоративно-прикладного творчества из числа КМНС, субсидии на поддержку традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности общин КМНС, а также компенсации расходов на санаторно‑курортное лечение представителей КМНС, занятых традиционной деятельностью.

Объём поддержки КМНС, национально-культурных объединений и казачьих обществ на 2026 год сохраняется на уровне текущего: 13,3 млн рублей – на грантовую поддержку (для общественных объединений, религиозных организаций, общин КМНС, мастеров ДПИ из числа КМНС, казачьих обществ); более 4,0 млн рублей – на субсидии общинам КМНС; 350,0 тысяч рублей – на компенсацию расходов на приобретение путевок в санаторно-курортные организации.

«В 2026 году Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества получит около 2,4 млн рублей на реализацию мероприятий по сохранению и развитию культуры и языка КМНС. Важно, что 1,5 млн рублей из этой суммы – это федеральная субсидия, демонстрирующая высокий приоритет поддержки национального достояния», – отметила Юлия Шандарова, начальник управления по реализации национальной политики и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства внутренней политики Мурманской области.

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
