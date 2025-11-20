Бюджет-2026: с выверенным оптимизмом

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманской областной Думе состоялись рабочие встречи губернатора области Андрея Чибиса с депутатами фракций регионального парламента. В них приняли участие первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, сенатор СФ Лариса Круглова, и.о. министра финансов Мурманской области Екатерина Вигандт.

В центре внимания был проект областного бюджета на 2026 год и на последующий двухлетний период.

- Проект областного бюджета Мурманской области на 2026 год направлен на сохранение устойчивости региональной экономики и выполнение всех социальных обязательств. Несмотря на существующие трудности, важно, что планируется рост ключевых экономических показателей, что позволит поддерживать развитие региона и улучшать качество жизни северян, - отметил глава региона. - На территории региона продолжится реализация инвестиционных проектов, президентских национальных проектов. Отдельное внимание – программе по реновации ЗАТО, в следующем году на неё будет направлено 10,3 млрд рублей (в том числе 4,1 млрд рублей из областного бюджета). Продолжится реализация губернаторского плана «На Севере – Жить!», основанного на предложениях и пожеланиях жителей области, а также мастер-планов опорных агломераций, программы «Свой дом в Арктике». Более половины расходов (56 процентов) составляет финансирование социального блока.

- Забота о людях остаётся приоритетом, - подчеркнул губернатор. - Принято решение об индексации с 1 июля 2026 года всех социальных выплат на 4%, продолжится поддержка семей, помощь героям-участникам СВО и их семьям, реализация губернаторского проекта «Зарплата мамы». Более 1,6 тысячи северян смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Особое внимание – образованию. Продолжатся программы, направленные на укрепление здоровья детей и создание комфортных условий для обучения.

В планах – обновление зданий образовательных учреждений, финансирование питания и отдыха школьников. В 2026 году продолжатся программы «Витаминизация» и «На Севере-малыш».

Председатель областной Думы Сергей Дубовой отметил важность встреч депутатов всех фракций Думы с губернатором области, ставших традиционными в преддверии рассмотрения проекта основного финансового закона области.

- Обсуждение можно назвать плодотворным и полезным, - считает глава регионального парламента. - Благодаря совместной работе депутаты могут ещё больше погрузиться в бюджет, получить ответы на волнующие вопросы. Губернатор заострил внимание на экономической составляющей, формировании доходной части бюджета, том, что является основой для решения социальных задач. Значительно увеличивается нагрузка на областной бюджет в связи с предстоящим повышением МРОТ, и глава региона обозначил эту проблему перед федеральным центром. Главное, что будут реализовываться планы по развитию Мурманской области. Бюджет имеет социальную направленность, процесс создания комфортных условий для жизни северян не останавливается. Благодаря активности жителей показала свою эффективность программа «На Севере – твой проект», которая продолжится в следующем году. Особое место в планах занимает сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. По инициативе губернатора в течение трёх лет будут проведены ремонтно-реставрационные работы и благоустройство территории мемориала «Защитникам Советского Заполярья», получат развитие проекты благоустройства в муниципальных образованиях.

