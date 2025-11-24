Бюджет-2026: улучшение жилищных условий жителей Мурманской области по-прежнему в приоритете

На прошлой неделе в Мурманской областной Думе продолжился процесс рассмотрения бюджета на Мурманской области на 2026 год. Министр строительства региона Александра Карпова защитила на профильном комитете Мурманской областной Думы государственную программу «Комфортное жильё и городская среда».

«Улучшение жилищных условий северян – по-прежнему остается приоритетным направлением в работе правительства Мурманской области, которая выстроена в соответствии с губернаторским планом «На Севере – Жить!». В частности, в 2026 году мы продолжим развитие масштабного жилищного строительства», – отметила Александра Карпова.

Так, в бюджете заложены 200 млн рублей на программу «Свой дом в Арктике», которая была инициирована губернатором Андреем Чибисом и получила большую популярность у северян. За три года реализации программы выдано больше 1645 сертификатов на общую сумму больше 2 млрд рублей, благодаря которым построены или приобретены уже 1249 индивидуальных жилых домов. Также в 2026 году сохранятся социальные выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей и тем, кому уже исполнилось 36 лет, а также многодетным семьям.

Особое внимание по-прежнему уделяется ремонту жилого фонда. Так, будет продолжена масштабная работа по модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах. В 2026 году за счёт бюджетной поддержки планируется заменить ещё 129 лифтов в 81 многоквартирном доме. Кроме того, запланирован капитальный ремонт крыш и фасадов и обновление 140 подъездов.

«В соответствии с решением Президента России Владимира Владимировича Путина будет продолжена реализация уникальной программы реновации ЗАТО. В 2026 году на неё из областного бюджета планируется направить на 1,5 млрд рублей больше, чем в 2025 году - 4,2 млрд рублей. Эти средства помогут сделать жизнь жителей закрытых территорий более комфортной и современной», – подчеркнула глава Минстроя Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и решению Президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года с ежегодным финансированием из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей, что обеспечивает долгосрочную стабильность и развитие закрытых территорий.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14622-arkticheskaya-ipoteka-pod-2-usloviya-polucheniya/