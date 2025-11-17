«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
Бюджет-2026: в будущем году социальные выплаты проиндексируют

14 ноября в Мурманской областной Думе на очередном заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь депутаты обсудили основные параметры проекта областного бюджета на будущий год, в том числе, планируемые расходы на госпрограмму «Социальная поддержка».

С подробной информацией бюджетных расходах по направлениям выступил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. Он отметил, что в будущем году на реализацию программы будет выделено свыше 22,18 миллиарда рублей. В частности, на выплаты по рождению и воспитанию ребенка направят почти 3,2 миллиарда рублей. Объём расходов на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составит почти 2 миллиарда рублей. Кроме того, на региональные социальные доплаты к пенсии выделяется 665 миллионов рублей, на организацию оздоровления и отдыха северян льготных категорий в санаториях региона и за пределами области – 400 миллионов рублей.

По мнению председателя комитета Станислава Гонтарь, бюджет региона остаётся социально ориентированным:

— Считаю, все социальные обязательства будут выполнены. Для этого выделяются необходимые средства. В частности, на поддержку семей — 4,4 млрд рублей, а на помощь нашим героям — участникам СВО и их семьям — 1,8 млрд рублей. Для граждан старшего возраста предусмотрено 5,8 млрд рублей, на финансирование учреждений социального обслуживания — 3,06 млрд рублей. Продолжится реализация губернаторского проекта «Зарплата мамы», который помогает семьям с детьми чувствовать уверенность и стабильность. Принято важнейшее решение: с 1 июля 2026 года предусмотрена индексация социальных выплат на 4%, чтобы поддержка северян оставалась ощутимой и соответствовала их потребностям. Об индексации социальных выплат на 2026 год я обращался к правительству региона при обсуждении бюджета на нулевых чтениях.

После обмена мнениями и уточняющих вопросов комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33399/

 

