Бюджет 2026: в Мурманской области на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды выделят 338,2 млн рублей

Заместитель министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Никита Нерубащенко на прошлой неделе выступил на комитете по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы с проектом бюджета на 2026 год. Особое внимание уделено развитию территорий и повышению качества жизни северян. В 2026 году продолжится реализация губернаторского плана «На Севере – Жить!», основанного на предложениях и пожеланиях жителей области, а также мастер-планов опорных агломераций.

«Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области в 2026 году продолжит реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2025 году победителями десятого конкурса стали 4 проекта от Мурманской области. Объём финансирования в рамках субсидий муниципальным образованиям из федерального и областного бюджетов составит 338,2 млн рублей. В следующем году будут реализованы 2 этап благоустройства городского парка им. С.Е. Бровцева в Мончегорске, лесной территории «Любкино Болото», улицы Ленина в Ковдоре и общественных территорий в Териберке», – отметил заместитель министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Никита Нерубащенко.

На благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» муниципальным образованиям на выполнение мероприятий предусмотрена субсидия в размере в размере 177,4 млн рублей. Финансирование будет направлено на якорные проекты и реализацию мероприятий комплексного плана развития опорных населенных пунктов Арктики.

Ежегодная губернаторская программа «На Севере – твой проект» на территории региона осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» и будет продолжаться в 2026 году. В целях реализации программы проектом бюджета Мурманской области предусмотрено субсидирование муниципалитетов в размере 300 млн рублей. На мероприятия, направленные на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов проектом бюджета Мурманской области предусмотрено 300 млн рублей.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, особое внимание уделено сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным, в течение трёх лет будут проведены ремонтно-реставрационные работы и благоустройство территории мемориала «Защитникам Советского Заполярья». Объём финансирования в 2026 году составит более 411,4 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557423/#&gid=1&pid=1