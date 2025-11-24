РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
Бюджет 2026: в Мурманской области запустят бесплатные экскурсии для жителей региона

В следующем году правительство Мурманской области совместно с местными туроператорами запустит бесплатные экскурсии для отдельных категорий жителей региона. Расходы на их проведение заложены проектом областного бюджета на 2026 год. Об этом министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор сообщила на прошлой неделе на заседании комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту. Планируется, что программа бесплатных экскурсий охватит не менее тысячи северян.

Как отметила Марта Говор, бюджетная политика в сфере туризма на 2026 год сформирована с учётом стратегической цели – сделать Мурманскую область круглогодичным туристическим центром Арктики. Акцент при этом будет сделан не только на привлечении гостей из других регионов и стран, но и на развитии внутреннего туризма. Министерство продолжит работу по продвижению туристического потенциала, поддержке и развитию событийного туризма.

Значительная часть средств в следующем году будет направлена на создание и модернизацию туристической инфраструктуры, в том числе на развитие объектов размещения, благоустройство популярных точек наблюдения за северным сиянием, внедрение единой системы туристической навигации.

«Подчеркну, что предусмотренные в областном бюджете субсидии на развитие туристической инфраструктуры не только повысят комфорт путешествий по Мурманской области, но – что немаловажно – поддержат региональный бизнес, работающий в индустрии гостеприимства», – прокомментировала Марта Говор, отметив, что в 2026 году финансовую поддержку из регионального бюджета получат не менее 13 субъектов туриндстрии.

Особое внимание будет уделено стандартам обслуживания в туриндустрии. В 2026 году будут продолжены программа повышения квалификации для представителей туристического сообщества, обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков, контроль за соблюдением правил оказания туристических услуг.

«Бюджет 2026 года для туристической отрасли региона – это бюджет конкретных дел и системного развития. Наша задача стимулировать развитие индустрии гостеприимства – драйвера региональной экономики. Доля туризма в ВРП региона (3,1% по итогам 2023 года) выше среднероссийской (2,9%), и абсолютно точно сохраняется потенциал для её увеличения. Мы работаем над выстраиванием комплексной экосистемы, в которой комфортно и туристам, и профессионалам отрасли, чтобы каждый гость хотел вернуться в Мурманскую область, а каждый инвестор – вложить сюда свои деньги», – подчеркнула Марта Говор.

 

 

