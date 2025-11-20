Бюджет-2026: выстроенная в регионе система безопасности работает качественно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 18 ноября на заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО депутаты рассмотрели региональный законопроект «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в разрезе госпрограмм «Общественная безопасность» и «Транспортная система», финансирования иной непрограммной деятельности, направленной на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Вёл заседание председатель комитета Михаил Ильиных.

Отмечалось, что в следующем году продолжится оснащение подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб, 400 млн рублей направят на закупку имущества и снаряжения гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ, органами военного управления в рамках специальной меры в сфере экономики, 29 млн рублей предусмотрено на устойчивое функционирование системы вызова экстренных служб «112» на территории муниципальных образований региона, ещё 12 млн рублей – на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка.

Подводя итог обсуждения вопроса, Михаил Ильиных подчеркнул, что выстроенная в регионе система безопасности работает качественно и полноценно, в следующем году её финансирование останется на том же уровне, что и в текущем, при этом все запланированное будет реализовано:

— В бюджете предусмотрены средства на все мероприятия, которые обеспечивают стабильное функционирование этой системы, также запланированы расходы на продолжение обновления материально-технической базы профильных служб и дальнейшее развитие добровольных народных дружин, вносящих весомый вклад в поддержание безопасности.

Комитет одобрил принятие законопроекта в первом чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33413/