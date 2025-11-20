Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.11.25 10:00

Бюджет-2026: выстроенная в регионе система безопасности работает качественно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 18 ноября на заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО депутаты рассмотрели региональный законопроект «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в разрезе госпрограмм «Общественная безопасность» и «Транспортная система», финансирования иной непрограммной деятельности, направленной на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Вёл заседание председатель комитета Михаил Ильиных.

Отмечалось, что в следующем году продолжится оснащение подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб, 400 млн рублей направят на закупку имущества и снаряжения гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ, органами военного управления в рамках специальной меры в сфере экономики, 29 млн рублей предусмотрено на устойчивое функционирование системы вызова экстренных служб «112» на территории муниципальных образований региона, ещё 12 млн рублей – на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка.

Подводя итог обсуждения вопроса, Михаил Ильиных подчеркнул, что выстроенная в регионе система безопасности работает качественно и полноценно, в следующем году её финансирование останется на том же уровне, что и в текущем, при этом все запланированное будет реализовано:

— В бюджете предусмотрены средства на все мероприятия, которые обеспечивают стабильное функционирование этой системы, также запланированы расходы на продолжение обновления материально-технической базы профильных служб и дальнейшее развитие добровольных народных дружин, вносящих весомый вклад в поддержание безопасности.

Комитет одобрил принятие законопроекта в первом чтении.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33413/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире10:25«Осколки». Художественный сериал, 7 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Мурманская область замыкает тройку самых дорогих субъектов страны-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар потерял почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»