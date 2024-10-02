Бюджет будущего: на инфраструктуру арктических портов может быть направлено 19 млрд рублей

На федеральный проект «Развитие Большого Северного морского пути» (БСМП) предлагается направить 55,28 млрд рублей в 2025 году, 63,69 млрд рублей в 2026 году и 56,48 млрд рублей в 2027 году. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В том числе в рамках федпроекта в развитие инфраструктуры морских портов на Севморпути в 2026‒2027 годах может быть вложено более 19 млрд рублей. Государственную поддержку навигационно-гидрографического обеспечения судоходства на трассах СМП в течение трех лет предлагается оказать в размере 3,6 млрд рублей, организации регулярных перевозок по СМП — в 1,28 млрд рублей.

Реализация мероприятий по развитию портовой инфраструктуры Северного морского пути и реконструкции морского канала может потребовать за три года в общей сумме 17,43 млрд рублей.

На строительство судна атомно-технологического обслуживания в 2025 году может быть направлено 2,2 млрд рублей, в 2026 году — 2,64 млрд рублей, в 2027 году — 5,38 млрд рублей, на строительство атомных ледоколов гражданского назначения — 2,47 млрд рублей в 2025 году. На постройку пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220 в общей сложности в 2025‒2027 годах в проекте бюджета предусмотрено 31,3 млрд рублей.