Бюджет «диктует»

16 ноября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл внеочередное заседание представительного органа власти флотской столицы, на котором было принято решение о проведении 13 декабря публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В соответствии с Уставом ЗАТО г. Североморск к исключительным полномочиям Совета депутатов относится утверждение бюджета и отчёта о его исполнении. К формированию бюджета исполнительные органы власти приступили ещё летом, а в ноябре к этому процессу подключаются депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Проект бюджета будет опубликован в газете «Североморские вести» 19 ноября для ознакомления граждан. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» состоятся 13 декабря, а сам бюджет депутаты представительного органа власти флотской столицы планируют принять на заседании Совета депутатов 21 декабря текущего года.

Принятию депутатами решения по бюджету будут предшествовать бюджетные слушания, в ходе которых главные распорядители бюджетных средств доведут до депутатов информацию о потребностях в финансировании на 2022 год. Перед депутатами выступят 18 ноября начальник Управления финансов Надежда Ракшина, 25 ноября заместитель главы ЗАТО г. Североморск - председатель комитета имущественных отношений Анна Клапоцкая и начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зоя Кругляк, 2 декабря начальник Управления образования Юлия Гладских, и 9 декабря исполняющий обязанности председателя КРГХ Денис Горбунов и директор АХТО Андрей Орлов.