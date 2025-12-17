Бюджет города Мурманска принят единогласно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на 18-ом заседании Совета депутатов города Мурманска единогласно был одобрен проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ станет основой для реализации социальных программ, развития инфраструктуры и улучшения жилищных условий жителей.

Прогнозируемые показатели бюджета на 2026 год: доходы – 23,5 млрд рублей, расходы – 24,8 млрд рублей, дефицит – 1,3 млрд рубля.

Всего в повестке заседания было рассмотрено 13 вопросов. Так, депутаты отметили вклад заслуженных мурманчан в развитие города, приняв решения о награждении Марии Феофиловны Салминой – почётным знаком «За заслуги перед городом Мурманском»; Андрея Фёдоровича Подгурского, Василия Михайловича Сачкова и Василия Васильевича Порошина – почетными грамотами Совета депутатов.

Часть решений была посвящена приведению документов в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31538&page=1