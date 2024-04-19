Бюджет или коммерция? Один из десяти рекрутеров задаёт этот вопрос каждому молодому специалисту с высшим образованием

За чей счёт обучались в вузе, выясняют у молодых специалистов с высшим образованием 3 из 10 рекрутеров: 10% — у всех, 21% — у некоторых. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 молодых специалистов из всех округов страны.

Дипломы вузов не содержат информации о том, обучался выпускник на бюджетной или платной основе, в государственных университетах можно учиться за деньги, а некоторые коммерческие вузы имеют бюджетные места. Но для большинства рекрутеров не важно, как учились молодые специалисты: за деньги или за счёт бюджета (69% опрошенных).

1 из 10 менеджеров по подбору персонала выясняет у каждого выпускника вуза, пришедшего устраиваться на работу, как он обучался, на бюджетной или коммерческой основе: «Чтобы оценить уровень». Ещё 21% рекрутеров интересуется формой обучения лишь у некоторых кандидатов: «Только тогда, когда есть несоответствие знаний, навыков, уровня изъяснения уровню диплома».

Среди молодых специалистов с подобными вопросами приходилось сталкиваться каждому шестому (16%). Юношам чаще, чем девушкам (20 и 15% соответственно).

Время проведения опроса: 1—16 апреля 2024 года.